Rifiuti, un sospiro di sollievo  

La bomba stava per esplodere con conseguenze disastrose. Quasi a tempo scaduto è stata disinnescata riuscendo a garantire il funzionamento dell’impianto di compostaggio di Quirra dei rifiuti umidi che, da ieri, è di nuovo operativo. Non tutte le criticità sono state superate, ma la riapertura è stata decisiva. «Il problema è stato tamponato, è chiaro che il concessionario dovrà intervenire per risolvere tutto ciò che è stato segnalato». Ad affermarlo la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, intervenuta per far luce sul caso che, da gennaio tiene in apprensione Comuni e Provincia dell’Ogliastra. Il concessionario ha 45 giorni di tempo per mettere a norma l’impianto antincendio.

La prefetta

Alessandra Nigro ha salutato con favore l’accelerazione della procedura burocratica e amministrativa che l’amministratrice straordinaria della Provincia, Marzia Mameli, ha condotto nei giorni scorsi per garantire la ripresa delle attività. «Qualche giorno fa - ha detto la prefetta - ho avuto un contatto con il sindaco di Bari Sardo che mi ha segnalato le gravi criticità cui si stava andando incontro. I rifiuti accumulati avrebbero potuto provocare disagi sul territorio creando anche un’emergenza sanitaria. Abbiamo avuto interlocuzioni con l’amministratrice della Provincia che si è adoperata per evitare il protrarsi dell’attesa». Non tutti i nodi sono stati sciolti, all’interno dell’impianto che ricade nell’isola amministrativa di Osini. «Sarà cura del concessionario effettuare superare questi problemi. Il mio interesse è che il territorio funzioni e questa era una situazione inderogabile proprio perché c’erano potenziali rischi per la salute e l’ambiente».

L’amministratrice

«È stato un lavoro di squadra con gli uffici». Mameli ha esaltato la collaborazione interna alla Provincia con il coinvolgimento del concessionario (Ciclat trasporti). «Abbiamo sempre cercato di evitare il procrastinarsi della situazione. I vigili del fuoco - ha chiarito Mameli - chiedevano di adeguare alcuni punti e abbiamo pressato l’azienda. Vero è che stava diventando un problema di salute pubblica, oltre ai costi ingenti che i Comuni hanno dovuto sostenere per conferire i rifiuti a Olbia. Spesso la politica non basta. Esistono adempimenti e procedure severi che non possono non essere osservati. Siamo riusciti a trovare soluzioni congiunte».

