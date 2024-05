Rifiuti, un incontro a scuola 

I ragazzi di quattro classi (due terze e due quarte) della scuola primaria di via San Salvatore di Settimo San Pietro - con i loro genitori e gli insegnanti – hanno incontrato gli amministratori comunali in Municipio. Si è parlato dell’importanza di una corretta raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti per salvaguardare il territorio. Un problema diventato prima oggetto di discussione nelle aule scolastiche in un momento in cui le campagne e le periferie in particolare di tantissimi Comuni dell’hinterland (Settimo compreso) sono diventate discariche abusive per mano di gente senza scrupoli.

Ma nel corso dell’incontro si è parlato anche del riciclo e della differenziata, arma vincente se tutti la praticano.

«È importante avere questa consapevolezza e queste conoscenze fin dalla tenera età – ha commentato il sindaco Gigi Puddu – in modo da prepararsi all’esercizio di pratiche virtuose che possono davvero aiutare l’ambiente in cui viviamo e soprattutto quello in cui vivranno le future generazioni». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA