Rifiuti, un commerciante su due evade la Tari 

Un documento lungo sei pagine, con nove articoli, e la premessa che richiama l’artico 53 della Costituzione: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva». Di fatto il principio fondante anche del nuovo regolamento comunale. Si va dalla definizione di irregolarità contributiva, sino alle azioni da mettere in campo dopo che il regolamento entrerà in vigore: nessun rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, tanto meno rinnovi, se si ha un debito nei confronti del Comune superiore a 200 euro. Ma si dà il tempo - 60 giorni, più ulteriori altri 30 - per confrontarsi sulle possibilità di mettersi in regola e scongiurare la sospensione dell’attività per 90 giorni, e - nella peggiore delle ipotesi - la chiusura.

«Un ulteriore tentativo per cercare di mettere ordine, e affermare il principio di equità contributiva a tutela dei cittadini e delle imprese che assolvono regolarmente ai propri doveri tributari», spiega il vicesindaco Tore Sanna. «Chiaramente c’è la massima disponibilità a sostenere chi è in difficoltà, ma coloro i quali hanno la possibilità di pagare devono farlo».

Il dato è preoccupante: il 50 per cento delle attività commerciali presenti in città non paga la tassa sui rifiuti. Un livello di evasione diventato insostenibile per le casse del Municipio, tanto che l’attuale amministrazione comunale ha deciso di contrastare il fenomeno con un regolamento approvato ieri in Giunta.

Il regolamento

I dati

Sullo sfondo c’è il dato allarmante dell’evasione. «A noi risulta che il 50 per cento delle attività produttive non pagano la Tari», dice il vice sindaco. «Un dato emerso sulla base di verifiche fatte nel corso degli ultimi cinque anni, quindi una tendenza radicata ancora prima del Covid e di tutte le difficoltà che ne sono conseguite. Ignorare questo dato e continuare ad essere tolleranti non è corretto nei confronti dell’altro 50 per cento dei commercianti seri e onesti che le tasse le pagano regolarmente».

Rateizzazioni

Nel documento approvato dalla Giunta c’è anche un’ulteriore rateizzazione del debito: sino a 5 rate mensili se l’evasione oscilla fra i 200 e i 500 euro, massimo 12 se la somma da restituire non supera i 3mila euro, 24 tranche per un massimo di 6mila euro, da 25 a 40 rate per le cifre da 6mila a 20mila euro. E oltre i 20mila euro c’è la possibilità di pagare in 72 rate. «Con questo regolamento adottiamo una serie di verifiche che ci consentono di sapere chi deve regolarizzare la propria posizione tributaria, e lo mettiamo nelle condizioni di poterlo fare», spiega Sanna. «Senza intervenire nell’immediato, ma aprendo un confronto con gli interessati e con loro capire quale possibile soluzione adottare per scongiurare la revoca della licenza».

Da giugno

Nelle prossime settimane il regolamento farà tappa nelle commissioni competenti e per ultimo in Consiglio comunale. «Entrerà in vigore al 1 di giugno, salvo situazioni di irregolarità gravi superiori ai 20mila euro per le quali le nuove regole saranno valide subito dopo il sì del Consiglio», annuncia Sanna. «Il nostro auspicio è che nel frattempo chi sa di non essere in regola si dia da fare per risolvere il problema. Da parte nostra c’è la disponibilità a concedere tutte le agevolazioni possibili e a chiudere il contenzioso».

