Rifiuti, un affare da 37 milioni  

Era atteso da tre anni, cioè da quando si trascina la proroga dell’attuale appalto, e si porta in dote circa 37 milioni di euro: il bando più importante e oneroso della Giunta Morittu. Giorni fa l’amministrazione ha indetto la gara (istanze entro il primo agosto) per il rinnovo del servizio di nettezza e igiene urbana. L’appalto resterà in vigore otto anni, è frutto di un’infinità di approfondimenti tecnici che la Giunta aveva affidato a un’equipe specializzata, ma anche di ritardi, inghippi burocratici (l’ufficio tecnico aveva completato l’iter sei mesi fa) e polemiche riservate anche dagli stessi consiglieri di maggioranza e opposizione che sino a poche settimane fa non hanno risparmiato osservazioni.

Le novità

I punti salienti del nuovo servizio (per circa 15 mila utenze) non sono pochi. Il Comune annuncia il potenziamento dello sfalcio nei marciapiedi con sei giri della città all’anno: «Praticamente – anticipa l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu - si diserberà ogni giorno senza soste allo scopo di mantenere sotto controllo la situazione». Ad oggi, in varie parti della città le erbacce ancora invadono i marciapiedi. Nel capitolato viene introdotta la digitalizzazione dell’ecocentro: sarà possibile verificare tramite tabelloni livello di riempimento dei maxi contenitori per evitare file o viaggi a vuoto e scatterà il raddoppio degli ecocentri mobili a Cortoghiana e Bacu Abis. Cambia anche il regime del ritiro porta a porta (che comunque resta il sistema principe del servizio): il Comune aumenta una volta a settimana il ritiro di plastica e carta «per ottenere più rifiuti valorizzabili e vantaggi economici». Di conseguenza, il cosiddetto secco indifferenziato sarà conferito con minore frequenza. Ed ancora: spuntano aree di nuova urbanizzazione sinora tagliate fuori del servizio (ad esempio via Suor Anna Lucia) e numerose piazze (una trentina) che dalle frazioni alle periferie sono rimaste escluse dal vecchio appalto. Chi vincerà (l’appalto ha respiro europeo) dovrà introdurre mezzi tecnologicamente adeguati «ad esempio spazzatrici – rimarca l’assessore - in grado di operare nelle diverse condizioni di criticità delle nostre strade».

Lotta all’evasione

Un altro aspetto innovativo non farà la felicità degli evasori: al vincitore il Comune chiede di introdurre la geolocalizzazione e georeferenziazione per costruire una nuova banca dati. Una delle esigenze dell’utenza è il rapporto diretto con i gestori del servizio: l’appalto introdurrà un sistema di valutazione della gestione del “contact center” anche da parte dei cittadini in modo da avere tempistiche certe nelle segnalazioni.

La tariffazione puntuale (pagare in base ai rifiuti effettivamente prodotti) è invece un sistema che il Comune di Carbonia cercherà di introdurre dopo la prima annualità del nuovo appalto.

