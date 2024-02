Rifiuti, troppi incivili restano impuniti 

Cinque sanzioni per abbandono di rifiuti che da luglio a novembre 2023 hanno fruttato appena 750 euro alle casse comunali. Un bottino un po’ magro per un territorio vessato dalle discariche abusive non solo nelle borgate di Sant’Isidoro e San Gaetano, ma anche nel centro abitato.

«I servizi di monitoraggio e controllo finalizzati al contrasto del fenomeno dello sversamento dei rifiuti sono stati numerosi, ma in molti casi non è stato possibile risalire agli autori degli illeciti», precisa subito Cristian Mereu, assessore all’Urbanistica. «Va anche evidenziato che in varie occasioni, fuori dal centro abitato, è intervenuta la Città Metropolitana, soprattutto nelle zone adiacenti le strade e le aree di sua esclusiva competenza e su sollecito sia del nostro Comune che dei cittadini».

Le verifiche

Tra i vari accertamenti, svolti in centro abitato, sono state irrogate sanzioni, per importo pari ad euro 150 euro ciascuna. In centro città - in via Thiesi, in via Michele Valle e nei parcheggi del cimitero – si è potuto, attraverso la verifica dei rifiuti, risalire all’autore del gesto e quindi sanzionarlo. Stessa cosa è accaduta nelle campagne quartuccesi per un cumulo di rifiuti abbandonati vicino all’ecocentro e a Sant’Isidoro. Ma ancora oggi la maggior parte delle discariche abusive a cielo aperto resta senza colpevoli. Poche verifiche? «No, ma non sempre è possibile individuarli», chiarisce ancora l’assessore. «I rifiuti vengono comunque rimossi e le aree bonificate. Così come è stato fatto in via Le Serre e in via Mameli con ben due interventi della polizia locale». E inoltre: «È stato anche diffidato il proprietario del fondo dell'area ex cementificio a Sant’Isidoro, con intimazione a recintare e bonificare l’area».

Videosorveglianza

Obiettivo dell’amministrazione è però rafforzare il servizio. «Stiamo lavorando all'implementazione del sistema di videosorveglianza e alla stesura di un nuovo regolamento che ne disciplini ambiti e modalità operative nel rispetto della pur sempre mutevole normativa che impone il rispetto della privacy anche con riferimento al restyling dei cartelli della videosorveglianza», assicura Mereu, «Poi stiamo predisponendo il nuovo Patto per la sicurezza urbana con la Prefettura. Quella del contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti è una sfida che dobbiamo affrontare in sinergia con la Città Metropolitana, i Comuni confinanti e le forze dell'ordine».

Compagnia barracellare

E in ballo c’è ancora l’istituzione della compagnia barracellare, annunciata più volte, ma che ancora resta un’idea sulla carta. «Quartucciu ha predisposto tutti gli atti propedeutici all'ingresso nella compagnia dove capofila è Maracalagonis, ma siamo in attesa di risposte da parte loro e dal Comune di Quartu. Per un'azione di monitoraggio efficace è imprescindibile coordinare gli sforzi tra comuni vicini».

