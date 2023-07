Rifiuti tossici verso Cagliari 

Ci sono alcune delle più grosse aziende sarde nel settore delle autodemolizioni e del trattamento dei rottami ferrosi tra i soggetti coinvolti nel presunto traffico di rifiuti da Olbia al Cagliaritano. I Carabinieri del Noe di Sassari, insieme ai colleghi di Cagliari, hanno notificato l’ordinanza del gip Luca Melis che dispone la misura del divieto di dimora all’imprenditore Angelo Vaccaro, a Rosanna Loi e a Claudia Vaccaro, tutti della Ecosarda Srl di Sardara, stessa misura per Gaetano Bartoli, della Glb Rottami, con sedi a Cagliari e Decimomannu.

L’inchiesta

Stando alla ricostruzione dei Carabinieri, le due aziende del sud dell’Isola erano il riferimento per la “cessione” dei rifiuti non tracciati, stoccati illecitamente a Olbia e Telti in almeno sette siti. Sono finiti agli arresti domiciliari, con l’accusa di avere raccolto il materiale che veniva poi trasferito nel Cagliaritano, Sakim Seferovic, 55 anni, e i figli di 33 e 34 anni, Edin e Nermin, tutti residenti a Olbia. Le indagini condotte dal Noe di Sassari sono ancora in corso, ma il quadro del fascicolo è chiaro. Gli indagati per il presunto traffico sono in tutto ventidue. Vengono chiamate in causa cinque aziende.

Autisti e intermediari

Le contestazioni dei pm della Dda riguardano anche Gian Luca Serrenti, 46 anni, di Sardara, autista della Ecosarda, Antonello Caddeo, 55 anni, anche lui dipendente della Ecosarda e residente a Sardara, Fabrizio Feurra, di Carbonia, 46 anni, autista della Glb Rottami, Nicola Trudu, di Carbonia, 43 anni, dipendente della Glb Rottami, Stefano Olla, 45 anni, di Monastir, amministratore della Sga Service, Salvatore Bartoli, 64 anni, di Decimomannu, amministratore della società Dusit e Andrea Pusceddu, 40 anni, di Sestu, amministratore della Eco Silam, ai quali si aggiugono altre otto persone di nazionalità bosniaca. Tutte le persone indagate, ma non indicate come destinatarie delle misure cautelari, stando alle indagini hanno ruoli di secondo piano. Gli atti del fascicolo indicano una intensa attività da parte del Noe, anche con intercettazioni telefoniche e ambientali.

I militari del Noe di Sassari hanno seguito i mezzi che partivano dalla zona di Colcò, a ridosso dell’aeroporto di Olbia (una porzione del terreno è di proprietà comunale) sino al Cagliaritano. Si parla del trasporto, illecito secondo la Dda di Cagliari, di rifiuti speciali e anche pericolosi, che venivano acquistati “sottocosto” dalle imprese coinvolte. Si parla di circa 1300 tonnellate di materiale (anche batterie esauste, piombo e componenti di apparati di refrigerazione).

Le difese

I difensori delle persone indagate attendono di conoscere gli atti per avviare le prime attività. I tre bosniaci arrestati, difesi da Marcella Muzzu, Marco Salis e Cristina Mele, avrebbero già chiesto di essere sentiti subito. L’avvocato Pier Luigi Concas, difensore di Gaetano Bartoli, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in attesa di conoscere gli atti.

