Rifiuti: torna sacchetto selvaggio davanti al poliambulatorio  

Torna sacchetto selvaggio in via Turati, a due passi dall’ingresso del poliambulatorio Asl. Cambia soltanto il colore: se prima le buste non conformi erano celesti, adesso ecco il ritorno dei grandi bustoni neri, vietati già da tempo e anche questi come sempre fuori dai mastelli. Il punto in cui vengono lasciati è sempre lo stesso e questo farebbe pensare che a gettarli siano sempre delle stesse persone.

Sta di fatto che la De Vizia, anche in questo caso, ha sistemato i bollini di rifiuto non idoneo e che adesso toccherà ai vigili e agli ispettori ambientali, insieme agli operatori della De Vizia, cercare di stabilire se all’interno dei sacchi ci siano tracce per cercare di risalire ai responsabili.

Le regole sono sempre le stesse: il secco indifferenziato va smaltito all’interno di buste grigie o di altro colore ma sempre trasparenti e tutte le buste vanno esposte all’interno dei mastelli che devono restare chiusi.Intanto l’area continua ad essere un letamaio per colpa delle gattare che continuano a dare da mangiare ai mici di una colonia non autorizzata, lasciando in terra e nei muretti dello spiazzo che porta alla clinica e al poliambulatorio, contenitori di plastica e quant’altro. Il cibo viene anche gettato in mezzo alla strada lasciando un odore nauseabondo.

