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La raccolta.
25 aprile 2026 alle 00:32

Rifiuti tessili, servizio potenziato 

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Il Comune controlla i social dei consiglieri di opposizione e risponde immediatamente alle sollecitazioni. Con la bella stagione si intensificano i conferimenti nei raccoglitori di rifiuti tessili nelle vie della città. «Attualmente vengono svuotati due volte a settimane. L’amministrazione comunale intende potenziare e ottimizzare il servizio aggiungendo un ulteriore turno di raccolta settimanale per far fronte all’aumento dei volumi legati all’arrivo della bella stagione», dice l’assessore all’Ambiente e al decoro urbano Marco Canu. Aggiunge: «Il conferimento dei tessili è attivo nei due ecocentri di Funtana Buddia e Pratosardo».

In aggiunta, il posizionamento dei raccoglitori stradali verrà ottimizzato. Verranno sistemati in aree idonee e videosorvegliate, per consentire agli utenti di sostare in sicurezza durante le operazioni di conferimento e per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti di altra natura. Nei giorni scorsi la consigliera d’opposizione Maura Chessa ha denunciato sui social la situazione attuale.

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