Rifiuti tessili, contenitori spostati all’ecocentro 

La sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu ha annunciato un cambio di rotta necessario per la gestione dei rifiuti tessili: i contenitori dedicati, situati da anni nei parcheggi adiacenti il campo sportivo di via Delle Aie, sono stati trasferiti all’interno dell’Isola ecologica e saranno accessibili esclusivamente negli orari di apertura del centro.

Questa decisione, seppur restrittiva, è diventata inevitabile a causa dei continui abusi. Troppo spesso, nei mastelli destinati agli abiti usati, sono stati rinvenuti rifiuti estranei: umido, vetro e scarti indifferenziati. Tale inciviltà non solo danneggia i contenitori, spesso forzati e vandalizzati, ma rende il materiale tessile irrecuperabile.

Quando il tessuto viene contaminato da altri rifiuti, perde la possibilità di essere rigenerato o donato. Il risultato? Quello che doveva essere una risorsa diventa un costo. Il materiale finisce nel secco residuo, facendo lievitare le spese di smaltimento che gravano sulle tasche di tutta la comunità. Inoltre, il Comune rischia pesanti sanzioni in fase di controllo. Spostare i contenitori sotto la vigilanza dell’Ecocentro permetterà un controllo rigoroso, garantendo che solo il materiale idoneo venga raccolto. (sa. sa.)

