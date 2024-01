Rifiuti, tempi duri per gli incivili 

Che avrebbero dato una grossa mano si era capito fin da subito, ma adesso a parlare sono i numeri. Grazie a foto-trappole e telecamere, la battaglia contro gli incivili, sebbene ben lontana dall’essere vinta, non sembra però così impossibile.

Lo scorso anno gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale sono riusciti a scoprire e multare 150 maleducati. Tra questi una buona parte sono i furbetti della differenziata, che non hanno rispettato cioè le regole per il corretto smistamento dei rifiuti, dall’altra chi invece è stato colto in flagrante a gettare rifiuti dove non consentito, ad esempio in strada o nelle lottizzazioni della campagna. A questo si aggiungono poi due sequestri e relative denunce per discariche abusive in zona industriale e nella periferia della città.

Rifiuti e macerie

E se è vero che molte zone sono ancora disseminate di spazzatura e che la costa e la zona di Pitz’e Serra sono terra di macerie e ingombranti e anche vero che queste sanzioni sono il segno che ormai gli incivili hanno il fiato sul collo.

Gran parte del merito va sicuramente alle fototrappole, posizionate a rotazione nei punti più a rischio per la formazione di discariche, sia nel centro abitato come Pirastu, la zona industriale di Sa Serrixedda e via Fiume, oppure nel litorale come in via San Martino, via Santu Lianu e via Leonardo da Vinci. Le apparecchiature in dotazione alla Polizia locale sono tre fototrappole killer che realizzano video ad alta definizione anche la notte e altre tre fototrappole che scattano solo quando si verificano abbandoni. Il dispositivo si attiva in modo automatico quando viene rilevato qualsiasi tipo di passaggio o movimento. La fototrappola è molto simile ad una normalissima fotocamera e può essere sistemata e nascosta facilmente all’esterno in modo da risultare invisibile. E merito anche dei controlli della De Vizia che di ausilio ai vigili, ha provveduto ad aprire le buste di indifferenziato per verificare irregolarità.

Sa Serrixedda

Ed è proprio nella periferia della città che ci sono le situazioni più critiche. A Sa Serrixedda, ad esempio, il caso limite è quello di via Uda dove i cumuli di rifiuti arrivano quasi ad altezza delle abitazioni. C’è di tutto: frigoriferi, ingombranti mobili, materassi, barattoli di vernici, macerie, poltrone, plastica e ferro e persino motorini e furgoni.Ed è un letamaio anche il boschetto in via San Martino a pochi passi dai campi da golf a Flumini. «Ieri mattina passeggiavo con mia figlia e ho visto questo disastro», dice Giorgia Trincas, «macerie, materiale edile, ingombranti. Siamo andate via perché mi faceva male che mia figlia vedesse come qualcuno riduce il territorio».

