Rifiuti, tassa più alta del 15 per cento 

Tari più alta, con picchi anche del 15 per cento di rincaro rispetto allo scorso anno a San Sperate, almeno per quanto riguarda le attività commerciali. Un aumento che pesa direttamente sulle spalle dei cittadini (compresi i residenti) che hanno visto la tassa sui rifiuti aumentare anche di centinaia di euro. «Eppure il servizio rimane uguale», tuona qualcuno. A fare chiarezza sono gli amministratori. «Noi non abbiamo aumentato nulla», dice il sindaco Fabrizio Madeddu, «stiamo pagando dei conguagli nazionali risalenti al 2022: dove abbiamo potuto abbiamo messo una pezza».

Le critiche

Sono le attività commerciali quelle più colpite, in particolare pizzerie, bar, ma anche associazioni varie, comprese quelle religiose. «Il problema è generale, le tasse aumentano, ma non migliorano i servizi», spiega Gianluca Schirru, consigliere di minoranza, «il servizio del ritiro porta a porta avrebbe dovuto far diminuire la Tari. San Sperate è un comune virtuoso ma gli sconti alle famiglie e alle attività non sono arrivati. Col tempo questa situazione potrebbe disincentivare le persone a effettuare con attenzione la raccolta differenziata». E a proposito di disservizi: «Tanti cittadini lamentano il fatto che nell'ecocentro i cassoni sono spesso pieni e non potendo conferire, sono costretti a riportare a casa i rifiuti. E poi l’altro grosso problema è l'incremento dei rifiuti abbandonati nelle campagne».

Il Comune

Il sindaco Madeddu spiega: «Non è un aumento legato ai servizi. La Tari si basa sul piano economico e finanziario dei rifiuti che viene disciplinata da uno specifico ente dello Stato chiamato Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (Arera). Nel piano dei costi c’è stata una maggiorazione di 102mila euro complessivi da ripartire nelle spese in bolletta. Una sorta di conguaglio del 2022 legato all’inflazione e ai rincari. Non lo abbiamo scelto noi».

E in questo caso, il Comune non potrebbe nemmeno intervenire. L’assessora ai Tributi, Ilaria Pili, spiega: «Alcuni sono costi fissi, come l’ulteriore 5 per cento dovuto alla Provincia. L'ammontare dei costi del servizio è per legge a carico totale del cittadino. Possiamo intervenire pochissimo come amministrazione e per quel poco possibile lo abbiamo fatto, mettendo noi 60mila euro». Eppure una decisione politica c’è stata: «Potevamo scegliere di “diluire” queste spese», dice l’assessora alle Attività produttive Germana Cocco, «ma l’anno prossimo ci saremmo ritrovati a dover pagare i rincari del 2023. Abbiamo scelto di stringere i denti solo due anni e poi tornare in pari. Alcune spese sono legate anche alle pulizie delle campagne».

