Rifiuti, tariffe con agevolazioni 

Riduzioni del 20 per cento sulla tariffa dei rifiuti per le utenze domestiche con un unico occupante over 80 e per chi adotta al canile un amico a quattro zampe. Sono alcune delle novità introdotte dal Regolamento per l’applicazione della Tari puntuale.

In Aula

Il via libera del Consiglio comunale è arrivato con 17 voti favorevoli, una parte della minoranza ha deciso di astenersi, manifestando qualche dubbio sugli effettivi benefici della novità che, a partire dal primo gennaio, riguarderà il calcolo dell’imposta. È stato il sindaco Massimiliano Sanna a illustrare in Aula le principali modifiche relative alla definizione, alla classificazione dei rifiuti e soprattutto alla determinazione della tariffa puntuale applicata per anno solare e stabilita annualmente sulla base del piano finanziario. «Per le utenze domestiche si compone di una parte fissa e di una parte variabile, crescenti in funzione del numero dei componenti - ha spiegato - La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile». Misurazione che si baserà sul numero delle vuotature (e non sul peso). Il Comune stabilirà una soglia minima di esposizioni del mastello del secco, al di sotto della quale la quota puntuale non scenderà, anche se l’indifferenziato dovesse essere conferito un numero di volte inferiore.

Anche i condomini numerosi, che per ragioni logistiche hanno mantenuto finora l’utilizzo dei carrellati, dovranno uniformarsi al resto della città utilizzando i bidoni singoli.

Le attività

Novità in vista anche per le utenze non domestiche che potranno avvalersi di un operatore privato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. «Per i Comuni è una penalizzazione - ha commentato l’esponente dei Riformatori ed ex assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri – dare la possibilità alle grandi attività commerciali di rivolgersi direttamente ai gestori privati non inciderà sulla percentuale di raccolta differenziata, ma avrà ripercussioni sugli incassi prodotti dai beni valorizzabili come carta e cartone» .

Due gli emendamenti al Regolamento accolti dalla commissione Bilancio, presieduta da Gigi Mureddu. Il primo, proposto dal consigliere Oristano Più Umberto Marcoli, prevede uno sgravio del 20 per cento per gli ultra ottantenni che vivono soli. «In una città in cui il reddito medio è di 14 mila euro, l’agevolazione è una misura che testimonia grande senso civico e di sensibilità», ha osservato. Il secondo, in realtà, reintegra un articolo precedentemente cassato: la riduzione della tariffa per chi adotta un cane.

