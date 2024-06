Rifiuti, tariffa puntuale con sorpresa 

Il vero raffronto si potrà fare solo quando arriveranno gli eventuali conguagli, nell’attesa si ragiona su previsioni. La rivoluzione della Tarip, dove “p” sta per puntuale, è ai nastri di partenza. Dopo un rodaggio di un anno e mezzo (il nuovo sistema di calcolo sarebbe dovuto entrare in vigore il primo gennaio 2023) il Comune è pronto a inviare ai cittadini i bollettini per il pagamento della tassa sui rifiuti, calcolati per la prima volta sulla base dell’effettiva “condotta” dell’utenza: scadenze il 16 di agosto, ottobre e dicembre.

L’assessore

«Ci sarà un risparmio per i nuclei mono e bifamiliari - fa sapere l’assessore al Bilancio, Luca Faedda - mentre si registrerà qualche leggero aumento per le famiglie numerose, dai cinque componenti in su». La vera novità, rispetto alla vecchia Tari, è l’introduzione della variabile legata al numero di svuotamenti del secco indifferenziato.

Gli svuotamenti

Da inizio anno gli operai di Formula Ambiente stanno registrando attraverso un braccialetto elettronico collegato al microchip del mastello il numero di esposizioni. La tariffa puntuale prevede che gli utenti abbiano a disposizione un totale di conferimenti annui che cambia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare: si va da un minimo di 24 per un solo residente, ad un massimo di 36 per le famiglie di sei o più persone. Se si superano le soglie minime stabilite per la propria categoria si paga una quota aggiuntiva di 1,60 euro a ritiro direttamente in bolletta.

Le simulazioni

Meno secco, tariffa più leggera negli obiettivi dell’esecutivo, ma azzardando qualche simulazione si scopre che il rapporto non sempre è direttamente proporzionale. Secondo le nuove tariffe, approvate dalla Giunta e oggi al vaglio del Consiglio, una famiglia di 4 persone che nel 2023 ha pagato 318 euro (contro i 279 del 2022) per un’abitazione di 150 metri quadri, secondo il nuovo sistema di calcolo (che si compone di una quota fissa da moltiplicare per la superficie dell’immobile, di una prima tariffa variabile determinata dal numero di componenti e di una seconda strutturata sul numero di svuotamenti minimi) potrebbe pagarne circa 370, anche se Faedda rassicura che «il calcolo è un po’ più complicato, sicuramente l’aumento sarà più contenuto».

Il risparmio, invece, è sensibile per una coppia che risiede in una casa di 162 metri quadri: si passa dai 357 euro del 2023 ai 286 dell’anno in corso. Al totale va aggiunta poi una percentuale del 5 per cento di tributo provinciale.

«Nessun risparmio»

«L’obiettivo non è impattare sulle famiglie - osserva Faedda - ma arrivare a un tributo compatibile con la gestione del servizio». Per il consigliere di minoranza Francesco Federico «la Tarip è una farsa, è solo una rimodulazione della tassa. A conti fatti non ci sarà nessun risparmio sul conferimento del secco perché il livello minimo di svuotamenti è superiori alle reali necessità».