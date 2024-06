Rifiuti, Tari per la raccolta fantasma 

A Ghilarza non va giù la novità di pagare nei novenari la Tari, anche se in misura ridotta, visto che il servizio di raccolta dei rifiuti non viene svolto. È una delle novità messe nero su bianco dal nuovo regolamento proposto dall’Unione del Guilcier che gestisce il servizio dei rifiuti per Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Aidomaggiore, Soddì, Tadasuni, Boroneddu e Paulilatino. Un regolamento al quale si è arrivati per garantire una tariffa unica all’interno dell’aggregazione, ma i malumori non si sono fatti attendere.

Nuovo regolamento

A Ghilarza (per la quale è previsto un costo complessivo di 650mila euro) a sollevare il problema è stata la capogruppo dell’opposizione, Eugenia Usai, che ha chiesto chiarimenti sull’articolo 19 del regolamento che prevede appunto che per le utenze dei novenari è prevista una riduzione del 60% nel caso in cui non usufruiscano del servizio.

I problema è però che chi ha casa nei quattro novenari (San Serafino, San Michele, San Giovanni e Trempu), sprovvisti anche dell’acqua corrente, nessuno abbia mai pagato la Tari. Una questione non da poco che ha fatto storcere il naso anche ai consiglieri di maggioranza, primo tra tutti il vicesindaco Raffaele Soru. Fatta eccezione per i muristenes di proprietà della chiesa, esclusi dal pagamento, i costi si aggirerebbero dai 50 ai 100 euro a famiglia.

Il sindaco

Alla fine i consiglieri hanno preso tempo sino a oggi, giorno in cui il Consiglio comunale era già stato convocato per l’esame del rendiconto di gestione. Il sindaco Stefano Licheri ha spiegato: «Su questo aspetto c’è stata una riunione ed è stato chiarito dal presidente dell’Unione, Serafino Oppo, che la normativa è chiara: se si è proprietari di un’abitazione accatastata, sempre che non sia disabitata e quindi anche senza arredi, si deve pagare la Tari nella misura del 40% se il servizio non viene svolto, in caso contrario al 100%».

Le proteste

«Dobbiamo pagare per un servizio che non abbiamo e per dieci giorni all’anno?», la domanda che riecheggiava tra i banchi. «Ci sarà una rivolta totale, lasceranno l’immondezza per strada», ha detto Alessandro Piras, consigliere di minoranza e novenante. Diverse le proteste dei consiglieri di minoranza e maggioranza per i quali la situazione dei novenari doveva essere disciplinata diversamente.

