Rifiuti sulla costa, sarà tolleranza zero 

I controlli, in collaborazione con la società che gestisce il servizio porta a porta, sono scattati in seguito alle continue lamentele dei residenti e dei turisti, con la denuncia dei sacchetti non ritirati dalla ditta e rimasti lì per giorni e giorni, con la conseguenza dei cattivi odori e dei topi che, in questi casi, la fanno da padroni.

C’è chi di multe ne ha collezionate più di una ed è andato su tutte le furie. In tanti hanno sfogato la rabbia sui social, comunicando di essersi già rivolti a un legale per fare opposizione davanti al giudice di pace, ritenendo ingiusto un verbale per “abbandono di rifiuti indifferenziati” fra l’altro davanti a un numero civico diverso da quello dello loro abitazione. «È vero – dice il comandante della Polizia municipale, Antonello Melis – che in qualche caso i rifiuti sono stati abbandonati davanti alle case di altri residenti. Dalle segnalazioni ricevute e dall’esito delle indagini avviate, abbiamo verificato che gli autori del gesto incivile sono stati inquilini che hanno pagato l’affitto al proprietario multato per un breve periodo».

Raffica di multe salate per i sacchetti di rifiuti “bollati” con l’etichetta di non conformità, contenenti materiale che invece doveva essere differenziato in modo corretto davanti agli ingressi delle villette estive della Costa Verde. Pizzicati dalla Polizia municipale di Arbus sono stati una ventina di proprietari delle villette estive di Torre dei Corsari, multato pure lo stesso condominio che gestisce il villaggio turistico. Ignari di finire sotto gli occhi delle telecamere e immortalati da video e foto sui cellulari, tutti si sono ritrovati nella cassetta delle lettere una multa da 182 euro, da pagare entro trenta giorni.

Raffica di multe salate per i sacchetti di rifiuti “bollati” con l’etichetta di non conformità, contenenti materiale che invece doveva essere differenziato in modo corretto davanti agli ingressi delle villette estive della Costa Verde. Pizzicati dalla Polizia municipale di Arbus sono stati una ventina di proprietari delle villette estive di Torre dei Corsari, multato pure lo stesso condominio che gestisce il villaggio turistico. Ignari di finire sotto gli occhi delle telecamere e immortalati da video e foto sui cellulari, tutti si sono ritrovati nella cassetta delle lettere una multa da 182 euro, da pagare entro trenta giorni.

Affitto in nero

C’è chi di multe ne ha collezionate più di una ed è andato su tutte le furie. In tanti hanno sfogato la rabbia sui social, comunicando di essersi già rivolti a un legale per fare opposizione davanti al giudice di pace, ritenendo ingiusto un verbale per “abbandono di rifiuti indifferenziati” fra l’altro davanti a un numero civico diverso da quello dello loro abitazione. «È vero – dice il comandante della Polizia municipale, Antonello Melis – che in qualche caso i rifiuti sono stati abbandonati davanti alle case di altri residenti. Dalle segnalazioni ricevute e dall’esito delle indagini avviate, abbiamo verificato che gli autori del gesto incivile sono stati inquilini che hanno pagato l’affitto al proprietario multato per un breve periodo».

I controlli, in collaborazione con la società che gestisce il servizio porta a porta, sono scattati in seguito alle continue lamentele dei residenti e dei turisti, con la denuncia dei sacchetti non ritirati dalla ditta e rimasti lì per giorni e giorni, con la conseguenza dei cattivi odori e dei topi che, in questi casi, la fanno da padroni.

Il Comune

«Da più di un mese – spiega l’assessore all’Ambiente e vice sindaco Simone Murtas – arrivano in Comune le lamentele dei cittadini che segnalano una situazione indecorosa delle località sulla Costa Verde, ancor di più a Torre dei Corsari, il villaggio più popolato con circa tre mila seconde case. Dalle prime informazioni è emerso che per la maggior parte si tratta di case date in affitto, molte in nero. Una piaga che va risolta. In passato la questione è stata più volte portata all’attenzione del Consiglio comunale».

L’amministrazione comunale si sta muovendo con più decisione per contrastare il fenomeno. «Oltre alle telecamere – prosegue l’assessore Murtas – a breve verranno distribuiti agli utenti degli opuscoli informativi su come separare i rifiuti, grazie alla collaborazione della società. Con le stesse motivazioni è stato organizzato un incontro, dispiace ammettere che sia stato un flop. Poche presenze. Quando poi arriva la multa si fa presto a dire “non sapevo come differenziare”».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata