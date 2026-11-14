A Quartucciu l’abbandono illecito di rifiuti e le discariche a cielo aperto nell’agro, sono da tempo uno dei problemi di maggiore risonanza, in particolare in prossimità della SS 125 e Sant’Isidoro. Dal Corpo della Polizia Locale di Quartucciu emergono gli ultimi dati riguardanti lotta all’abbandono dei rifiuti, che portano all’individuazione di tre responsabili: un imprenditore denunciato all’autorità giudiziaria e due residenti sanzionati. Il caso più rilevante arriva proprio dall’agro, questa volta nel tratto in prossimità all’Hotel I Ginepri, dove gli episodi di abbandono si sono ripetuti sino a trasformare l’area in una discarica a cielo aperto, come spiegano dal Nucleo di Vigilanza Ambientale della Polizia Locale.

Vigilanza

«La tutela del nostro territorio e del decoro urbano rappresenta una priorità assoluta. L’abbandono illecito dei rifiuti costituisce un comportamento che danneggia l’ambiente e compromette la qualità degli spazi pubblici», sottolinea il Comandante della Polizia Locale di Quartucciu, Fabio Carboni. Come spiegato dal Comandante, gli agenti hanno eseguito una serie di accertamenti alla ricerca di indizi, affiancando le verifiche all’impiego di fototrappole collocate nei punti più colpiti. «Dall’incrocio dei dati e degli elementi raccolti si è riusciti ad individuare il responsabile dell’abbandono dei rifiuti, identificato nel titolare di un’impresa, poi denunciato all’Autorità Giudiziaria. All’uomo abbiamo anche intimato di bonificare il terreno. L’intervento ha avuto esito positivo e ha consentito il ripristino delle condizioni di pulizia e decoro del sito», continua Carboni.

Lista nera

Dal report della Municipale emergono novità anche sul centro abitato, con le immagini della videosorveglianza che hanno permesso di risalire a due cittadini di Quartucciu, sanzionati per aver abbandonato sacchi di rifiuti in due strade diverse: in questo caso in due principali per la viabilità come via Mandas e in via delle Serre. «Per entrambi - spiega Carboni - sono state contestate le relative violazioni amministrative. L’attività di controllo proseguirà con particolare attenzione sia nelle aree dell’agro, sia nel centro abitato, al fine di individuare i responsabili e adottare tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente».

Infine, l’avvertimento: «Chi viola le disposizioni in materia ambientale deve sapere che i controlli sono costanti e che le condotte illecite saranno perseguite, anche attraverso la segnalazione all’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge».



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