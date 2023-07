Rifiuti sul litorale, scovati i responsabili 

Guerra ai “furbetti” della spazzatura sulla Costa Verde. Gli agenti della Polizia municipale, dopo i controlli effettuati dall’inizio dell’anno nei villaggi turistici, a luglio sono tornati in località Imperadori, nei pressi del porticciolo di Tunaria, dove, in presenza degli operatori ecologici, hanno analizzato centimetro per centimetro i rifiuti abbandonati fuori dai bidoni e sono risaliti a otto responsabili, per ciascuno è scattata una multa di 118 euro. I furbetti, in realtà non sono stati poi così tanto furbi. Gli agenti, infatti, non appena hanno aperto il sacchetto e iniziato il controllo, hanno trovato diversi indizi che hanno permesso di identificare l’autore del gesto incivile.

Il blitz

Nei giorni scorsi, sono state tante le segnalazioni da parte di bagnanti che denunciavano ancora una volta all’amministrazione la discarica a cielo aperto nella zona di Tunaria. Sul posto sono arrivati gli agenti della Municipale e il personale della Teknoservice, la ditta della raccolta porta a porta sul litorale, e sono iniziati i controlli in cerca di un riferimento. In mezzo ai rifiuti hanno trovato scontrini fiscali, green pass, curriculum vitae, fatture, etichette adesive con l’indirizzo del destinatario. Cinque sono stati facilmente identificati: Giovanni Urani tramite una ricevuta dell’associazione Porto Palma, uno scontrino fiscale intestato alla signora Claudia Luzza, una fattura della società Securitech It srls di Arbus, un certificato medico di Gaetano Rocchina. Per gli altri proseguono le indagini tramite l’anagrafe nazionale per conoscere esattamente l’indirizzo al quale recapitare la multa.

Il Comune

Il fenomeno delle discariche abusive al mare non è nuovo. A ogni stagione balneare i cumuli di rifiuti sparsi, dalle spiagge ai centri abitati, impegnano somme che raggiungono anche 15 mila euro per la bonifica. Quest’anno, quella nella zona di Imperadori è la terza, dopo Pistis e Torre dei Corsari. E così è scattata la linea dura voluta dal sindaco Paolo Salis: «Intanto sono partite le foto trappole e le telecamere in vari punti del territorio, con uno scatto sarà facile beccare il responsabile. Siamo stanchi di vedere le spiagge violentate da persone incivili che non rispettano le regole minime di attenzione verso la raccolta dei rifiuti. A volte abbandonano mobili, materassi, elettrodomestici e apparecchi elettronici che hanno uno smaltimento particolare».