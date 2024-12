Rifiuti, stretta contro gli incivili 

Continuano i controlli degli ispettori ambientali, della De Vizia e della polizia locale nelle strade cittadine. Nei giorni scorsi è stato passato al setaccio il contenuto delle buste abbandonate sui marciapiedi in via Della Musica e in viale Colombo.

Nella spazzatura sono state trovate cartacce che permetteranno agli operatori di risalire a chi ha gettato le buste in strada senza differenziare e senza rispettare le regole del porta a porta. Saranno fatte ulteriori verifiche, poi si passerà alle sanzioni.Nonostante la situazione sia notevolmente migliorata, ci sono ancora incivili che gettano sacchi di indifferenziata anche nelle strade principali della città, da via Marconi a viale Colombo.E si continua ad abbandonare le buste nere, bandite da tempo. Possono essere utilizzate infatti soltanto le buste grigie in grado di lasciar intravedere il contenuto e devono sempre essere sistemate dentro i mastelli. In caso contrario scattano le multe. ( g. da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA