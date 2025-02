Rifiuti, stop all’umido nei cestini 

L'amministrazione comunale di Iglesias, in questi giorni, sta provvedendo alla sostituzione dei bidoni portarifiuti nel centro storico. La decisione è stata resa necessaria e non più prorogabile considerando l'utilizzo scriteriato e incivile, con il quale i soliti ignoti del sacchetto selvaggio, sfruttavano a loro comodo i punti di raccolta pubblici.

La novità

«Abbiamo dovuto provvedere a eliminare i cestini multi raccolta - spiega l'Assessore all'Ambiente Francesco Melis - perché ci siamo resi conto che il conferimento indiscriminato, da parte di qualche incivile, andava a inficiare la corretta procedura della raccolta differenziata dei rifiuti. Questo, oltre a rappresentare un danno economico per il Comune, e indirettamente per gli stessi cittadini, non era un bel biglietto da visita per la città. È importante ricordare che lo smaltimento del secco costituisce il costo più alto nella catena dello smaltimento dei rifiuti e quindi per l'ennesima volta abbiamo dovuto assumere, per colpa di pochi incivili, decisioni che vanno a penalizzare la maggioranza dei cittadini». In sostituzione dei bidoni multiraccolta (nei quali era possibile conferire in reparti separati plastica, carta, vetro e secco indifferenziato) sono stati posizionati dei contenitori ancorati a terra nei quali, per specifiche caratteristiche di utilizzo e capienza, è possibile depositarvi solo rifiuti di piccola entità: non certamente i sacchetti dell'umido come troppo spesso accadeva in passato. Il costo dell'investimento per il nuovo arredo e decoro urbano è cospicuo: «abbiamo utilizzato in questo primo lotto circa 35000 euro recuperati tramite fondi di bilancio del settore. L'auspicio, come sempre mi preme evidenziare, è che quella minoranza di cittadini che ancora si ostinano a non rispettare le regole, arrecando tra l'altro disagi e danni della comunità, dimostrino di avere la coscienza di fare buon uso dei nuovi contenitori». Resta purtroppo molto diffusa la cattiva abitudine di abbandonare i rifiuti nelle zone periferiche della città, dove sono presenti decine di discariche abusive.

RIPRODUZIONE RISERVATA