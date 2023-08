Rifiuti speciali, sequestrata un’altra area  

Dodici auto da rottamare smaltite irregolarmente, piccoli caseggiati costruiti senza alcun permesso in aree private con vincolo paesaggistico e un’attività abusiva di gestione dei rifiuti pericolosi, tutto questo accompagnato dal sequestro preventivo di due aree.

È una sfilza di irregolarità, quella in cui si sono imbattuti i carabinieri forestali di Cagliari e Sassari, supportati dalla polizia locale cittadina, in un vasto spazio in via San Paolo. E ci sono anche sei denunciati: quattro italiani e due senegalesi, inoltre c’è un altro extracomunitario privo di documenti che sarà ora fatto espatriare dalla Questura.

In un primo terreno, il sequestro era già stato convalidato dalla Procura. Nel secondo è stato invece necessario un nuovo intervento delle forze dell’ordine, che ha posto i sigilli come ha ordinato la magistratura in questi giorni.

L’attività di indagine era iniziata in maggio per fare luce su una situazione di grave degrado ambientale che si protrae ormai da tempo nella zona di Santa Gilla, all’ingresso della città. Le irregolarità riscontrate dai carabinieri forestali sono di natura penale e per questo i sequestri sono stati ordinati dalla Procura presso il Tribunale. L’attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi è connessa alla gestione illecita di veicoli fuori uso che, secondo gli investigatori, inquinavano la zona. Questi mezzi abbandonati erano una dozzina, lungo il perimetro esterno. L’area è stata fatta ripulire dalla polizia locale.

