Rifiuti sparsi nel parco di Craboni 

I cestini ci sono e anche in bella evidenza. La raccolta è assicurata dalla ditta che svolge il servizio nell’abitato. Ma non tutti i visitatori che si recano al parco di Craboni rispettano le regole scritte e non scritte del vivere civile. Tanto che dal Comune si minacciano controlli più stretti e anche la possibilità di chiusura. Succede spesso infatti che chi si reca al Parco, inaugurato lo scorso anno, sulla collina di fronte all’abitato, si libera di bottiglie di birra o di altri rifiuti abbandonandoli sul terreno.

Tantissimi visitatori, sicuramente la maggior parte, ovviamente rispettano l’ambiente, depositando i rifiuti nei cestini. A rovinare tutto basta poco, visto che qualcuno preferisce invece abbandonare tutto dove capita. Dal Comune si annunciano controlli più stretti, con possibilità di multe ma anche con l’invito di stare alle regole e al buon senso. In fondo basta poco. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA