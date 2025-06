Rifiuti, spaccatura in maggioranza 

Tensioni e divisioni in aula nella maggioranza a Ghilarza sul regolamento dei rifiuti. Era già accaduto un anno fa, ora la storia si ripete sulla modifica di un articolo. E se non fosse stato per la minoranza, che ha votato a favore con parte della maggioranza, il punto non sarebbe passato. La votazione si è infatti chiusa con 9 voti a favore, due contrari (Sebastiano Caddeo e Renato Giovannetti della maggioranza) e due astenuti (Giuseppe Fadda e Paola Flore anche loro della maggioranza). Clima teso che si è protratto per tutto il Consiglio sino all’invito del sindaco Stefano Licheri a Fadda a “non dire menzogne”. “Menzogne non ne dico. Questo non ti permetto di dirlo”, la replica di Fadda.

Sempre gli stessi i motivi dello scontro: il pagamento della Tari anche nei novenari (dove il servizio non è operativo) e del tributo per gli studenti universitari. Secondo quanto deciso dall’Unione dei Comuni, che gestisce il servizio, i novenari pagheranno il 10% della Tari. «Abbiamo chiesto che venisse annullato, ma l’Unione si è espressa diversamente. Se non accettiamo, allora pagheranno per il 40%» ha chiarito Licheri. «Quello che mi disturba maggiormente è l’aver totalmente trascurato l’esenzione del pagamento per gli universitari. Le famiglie, che già affrontano spese considerevoli, meritavano attenzione», ha sostenuto Caddeo. E il collega Fadda ha aggiunto: «Imporre di pagare due volte la stessa tassa è assurdo, per non dire anticostituzionale e illegale». Sui novenari ha precisato: «È assurdo chiedere il pagamento di un servizio che non viene reso all’utente. La pulizia dei 4 novenari, la rete idrica, l’illuminazione pubblica e gli scarichi fognari sono a totale carico dei proprietari dei muristenes».

La discussione

Tesi sostenuta anche dal consigliere di minoranza Alessandro Piras. Fadda ha incalzato: «L’assemblea del Guilcier si è sostituita all’intero Consiglio di Ghilarza». Ma il sindaco ha ribadito che “bisogna rispettare le opinioni altrui”. Lapidaria una frase del vicesindaco Raffaele Soru: «Ci conviene stare dentro l’Unione?». In chiusura la capogruppo di minoranza Eugenia Usai: «Votiamo a favore solo per evitare che venga applicata la tariffa del 40%. Ma chiediamo al sindaco che si faccia promotore di un ordine del giorno da proporre all’Unione perché il regolamento venga ulteriormente modificato e si preveda che gli studenti fuori sede non paghino la Tari, come prevedeva il vecchio regolamento».

