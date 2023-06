Rifiuti, sindaco e assessori alla Gesenu 

Visita istituzionale, sabato, agli impianti di conferimento, smaltimento e riciclo di Gesenu a Perugia, città da dove proviene la ditta che gestisce il servizio rifiuti a Monserrato (e non solo).

Erano presenti il sindaco Tomaso Locci, l'assessora all'Ambiente Paola Piroddi e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Nonnoi. «Abbiamo avuto modo di vedere come lavora l’azienda che ha vinto l’appalto a Monserrato, ringrazio l’amministratore delegato per averci invitato», dichiara Locci. «Il Comune di Perugia possiede il 45% delle quote di Gesenu, perciò da parte sua c’è l'interesse affinché l’azienda lavori bene ovunque», aggiunge. La delegazione di Monserrato è stata ricevuta dal sindaco perugino Andrea Romizi. Tra i due primi cittadini c’è stato uno scambio reciproco di omaggi. «Ci siamo ripromessi di incontrarci a Monserrato», fa sapere Locci. «Puntiamo molto sul decoro, pulizia e igiene della città e Gesenu è il nostro eccellente braccio operativo», ha scritto Piroddi su Facebook.

