Rifiuti, si pagherà ciò che si conferisce 

Fine delle proroghe eterne che si trascinano stancamente di anno un anno: a Carbonia si lavora al nuovo appalto per il servizio di nettezza urbana. Sarà una partita da circa 30 milioni di euro per otto anni con una novità (ma non scatterà subito) legata alla cosiddetta tariffazione puntuale: si paga per ciò che si conferisce.

Il progetto

Dopo un anno di analisi commissionate a una società del settore, si è giunti a un progetto di massima che ora la Giunta presenterà alle commissioni consiliari competenti, poi in assemblee pubbliche alla cittadinanza: «Entro questa primavera la gara – annuncia l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – ma ora scatta il confronto per fissare alcune scelte». Ma certe linee guida sono definite: «Non subito, ma realisticamente dal secondo anno, come obbligo di legge, dobbiamo applicare la tariffazione puntuale all’inizio magari sperimentando alcuni tipi di rifiuti: saranno consegnati mastelli con codice a barre per applicare premialità, cioè uno sconto sulla tassa, per chi conferisce di meno rispetto al numero di ritiri prefissati: andrà fatto affiancando azioni culturali», precisa l’assessore.

I ritiri

Previsto anche l’aumento del numero di ritiri di certe tipologie di rifiuti che otto anni fa venne ridotto a due volte al mese per la necessità di frenare i costi crescenti del servizio. La società che ha analizzato la condizione di Carbonia suggerisce di potenziare le attività di diserbo e quelle di spazzamento delle strade, ora per lo più legati a singoli progetti finanziati a parte. E non è tutto: chiede di allargare la base contributiva sia stanando gli evasori sia dando una seria regolata alla toponomastica che in certe zone (pure in città) tende all’anarchia. Tornerà la figura di un apposito “controllore” della bontà del servizio, mansione che il Comune si è impegnato a riaffidare (ma ancora non è avvenuto) dopo che il precedente responsabile si è dimesso. E nella battaglia per porre un freno all’evasione Tari dilagante (il 20-25 per cento), «è previsto anche il varo del sistema di geo localizzazione tramite la consegna dei mastelli: serviranno ad effettuare controlli incrociati per verificare anche le dichiarazioni non fedeli». Al momento, con il sistema porta a porta, Carbonia è appena al di sotto dell’80 per cento di raccolta differenziata.

