Rifiuti, sì alla proroga per 18 mesi 

Non è una novità. Anzi, era annunciato. Ma oggi diventa ufficiale: il Comune dà il via libera a una proroga (tecnica) del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per diciotto mesi. Oggi, infatti, scade il vecchio bando e occorre tempo per mandare a regime il nuovo servizio con il nuovo appalto, indubbiamente il più importante e corposo per la città (da 313 milioni di euro più Iva per sette anni e sette mesi). Dunque, fino ad aprile del 2026, salvo la possibilità di mandare a regime il nuovo servizio prima (comunque non prima dell’1 settembre 2025), toccherà ancora a De Vizia, Lat ed Econord garantire la gestione dei rifiuti in città. Poi, dopo, si vedrà. Il Comune spenderà per la proroga 44,5 milioni di euro, la stessa cifra che paga ogni anno per il servizio. Non un euro di più, quindi. Ci saranno, però, alcune novità. «Senza modificare l’entità economica del contratto, avvieremo subito alcune sperimentazioni che poi entreranno a regime quando verrà assegnato il nuovo servizio», per esempio la facoltà per i condomini con più di due abitazioni di richiedere il mastello condominiale, «e avvieremo alcune rimodulazioni che si avvicinano alle esigenze della città e agli indirizzi espressi dalla Giunta», spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. Interpretando quelle linee guida, significa che vedremo più lavaggi di strade e marciapiedi, più spazzamento e un intervento più puntuale per liberare la città dalle discariche.

La durata

La determina del dirigente di tre giorni fa ricostruisce le tappe della proroga. E spiega le ragioni per le quali è stata presa questa decisione che era stata ampiamente annunciata. Da quattro giorni il nuovo bando per la gestione dei rifiuti e l’igiene urbana è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea; la gara avrà una durata di nove mesi durante i quali i primi quattro saranno a disposizione delle imprese che vorranno presentare la propria candidatura, gli altri cinque invece saranno a disposizione della commissione aggiudicatrice che dovrà fare le valutazioni, le verifiche del caso. Poi partiranno altri due mesi, dove sono contemplati anche i termini per eventuali ricorsi, fino all’aggiudicazione finale dell’appalto. E siamo a 11 mesi. A questi gli uffici dell’igiene del Suolo aggiungono, precauzionalmente, altri sette mesi. «Questo tempo viene concesso all’impresa che si aggiudicherà l’appalto per strutturarsi per l’esercizio effettivo del servizio», spiega l’assessora. Tempo che potrà essere più breve, naturalmente, se l’impresa riuscirà a entrare a regime prima.

Cosa cambia

Nella “peggiore” delle ipotesi, il nuovo servizio non partirà prima della primavera del 2026, nella migliore potrebbe essere l’autunno o l’inverno del 2025. Nel frattempo, per i cagliaritani qualche cambiamento ci sarà già. Detto della possibilità per i condomini con più di due appartamenti di richiedere i mastelli condominiali, «avvieremo da subito la sperimentazione dell’isola ecologica mobile e presidiata», nell’area di fonte al cimitero di San Michele, «riservata all’extralberghiero», spiega l’assessora. Non solo. «Cominceremo anche il conferimento dei panni nei mastelli», non più nelle buste trasparenti, «per tutelare la privacy e la dignità dei soggetti fragili». E ancora: «In qualche quartiere più complicato», si pensa a Sant’Elia e Is Mirrionis, «avvieremo progetti speciali. Quindi apriremo tavoli con le associazioni di categoria e dei cittadini per andare incontro alle esigenze specifiche di tutti e collaborare insieme alla risoluzione dei problemi», in pratica il famoso patto di cooperazione ambientale su cui la Giunta poggia tutto il progetto per l’igiene urbana. Il nuovo corso è già cominciato.

RIPRODUZIONE RISERVATA