Rifiuti, scontro sulle tariffe 

«Nessun aumento nonostante il balzello imposto dal Governo». Così il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, replica alle opposizioni rilanciando le dichiarazioni fatte nel Consiglio comunale di venerdì che dà il via libera all’applicazione delle tariffe Tarip del 2024 visto che non sono intervenute riduzioni prima della scadenza del 30 giugno.

La Giunta

«Poiché il nuovo Consiglio non era ancora insediato a quella data, le tariffe in vigore sono rimaste invariate», spiega Fenu che ha la delega al Bilancio. Sottolinea che l’unica novità nelle bollette sarà l’aggiunta della componente Ur3, introdotta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. «Riguardo questa voce imposta dal governo Meloni, si tratta di 6 euro all’anno per ogni giorno utenza, destinati a finanziare il “bonus sociale rifiuti”. È una misura stabilita dal Governo nazionale e non dal Comune. In sostanza, invece di reperire nuove risorse, il Governo ha deciso di prelevare direttamente dalle famiglie, comprese molte di quelle che dovrebbero poi beneficiare del bonus». Fenu rassicura che ci sarà un rimborso sui pagamenti del 2024 per correggere un errore informatico che ha inciso sulla tariffazione. Secondo il sindaco, l’unico aggravio è imposto per legge nazionale, perché - sostiene - «il Comune ha garantito stabilità e trasparenza, assicurando un piccolo rimborso ai cittadini che avevano pagato più del dovuto».

L’opposizione

Il gruppo “SiAmo Nuoro” con Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni, dopo il no in Consiglio, rilancia: «A causa dell’avvio al rallentatore dell’amministrazione Fenu non è stato possibile approvare nuove tariffe. Sarebbe stato possibile se il Consiglio si fosse insediato a giugno e non a luglio. Un ritardo dovuto alle tensioni all’interno del centrosinistra. Quel ritardo lo pagano i cittadini che si vedranno recapitare bollette più salate e scadenze ravvicinate: ottobre, novembre e dicembre». Puntano l’indice sul contributo in arrivo ai residenti di Cagliari: «Potranno contare su uno sconto della tassa sui rifiuti finanziato dalla Regione, i cittadini di Nuoro non avranno lo stesso privilegio. Una grave ingiustizia contro cui ci aspettiamo che il sindaco e l’amministrazione nuorese facciano qualcosa».Dice Maura Chessa, di “Nuoro. A capo”: «Il Comune chiude il 2024 con un avanzo di oltre 30 milioni di euro ma con una parte disponibile negativa di oltre 10 milioni. Problema strutturale che rischia di limitare la reale capacità di spesa del Comune. L’amministrazione chiarisca come intenda affrontare questo squilibrio». Chiede conto dell’aumento «di circa 95 mila euro per l’aggio del concessionario su Cup e Tari», non giustificato visto «che l’incasso è al 12,9%». (m. o.)

