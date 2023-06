Rifiuti, scontro sulle tariffe 

Secondo il gruppo di minoranza, l’aumento sembrerebbe dovuto al fatto che, rispetto allo scorso anno, il bilancio di previsione dell’anno in corso debba recuperare circa settemila euro di mancati introiti da Tari, tra attività commerciali chiuse e utenze modificate, ma l’amministrazione spiega che non è così.

Approvate le tariffe tari per l’anno 2023 nel Comune di Samassi. La tassa sui rifiuti era tra i punti all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio comunale: maggioranza e opposizione si sono divisi tra voti favorevoli e contrari. Se il gruppo della sindaca Beatrice Muscas sostiene che le tariffe non siano aumentate, secondo l’opposizione la tassa sui rifiuti subirà un rincaro di circa il 7 per cento per le famiglie di Samassi.

La critiche

«Hanno fatto un rimpasto delle tariffe, abbassando quella fissa e aumentando quella variabile – sostiene il consigliere di minoranza, Paolo Cabriolu – Facendo questo gioco hanno di fatto aumentato il costo della tari per la maggior parte dei nuclei familiari samassesi».

A titolo di esempio, una famiglia tipo di tre componenti composta da due genitori e un figlio subirà un incremento tra il 6 e il 10 per cento «Un’utenza che nel 2021 pagava 298 euro di tari, quest’anno ne pagherà circa 315 – così Cabriolu».

Secondo il gruppo di minoranza, l’aumento sembrerebbe dovuto al fatto che, rispetto allo scorso anno, il bilancio di previsione dell’anno in corso debba recuperare circa settemila euro di mancati introiti da Tari, tra attività commerciali chiuse e utenze modificate, ma l’amministrazione spiega che non è così.

La replica

«Le tariffe non sono aumentate e non ci sono mancati introiti Tari – replica la sindaca Beatrice Muscas – La differenza deriva dalla pianificazione del piano finanziario del triennio. Questo scostamento era già previsto dallo scorso anno ed è derivante dal cambio di gestione del servizio».

Ad incidere sul voto contrario del gruppo di minoranza “Samassi riparte”, anche i disservizi registrati nei primi mesi dell’anno: «A fronte dell’aumento che i cittadini subiranno a causa di tariffe più elevate – commenta il consigliere Anna Cara – è giusto che i calendari della spazzatrice vengano rispettati». «I servizi quest’anno sono stati limitati – conclude Cabriolu – Hanno aumentato le tariffe ma non hanno tenuto conto del fatto che l’ecocentro sia stato chiuso per cinque mesi su dodici. In questa situazione era fuori luogo un aumento per gli utenti».

