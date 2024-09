Rifiuti, scontro sulle ecoisole 

Alla fine lo scontro si consuma, come era prevedibile, sulle ecoisole, i nuovi cassonetti tecnologici in grado di ospitare rifiuti differenziati. Con la maggioranza che per il nuovo appalto continua a promuovere il porta a porta domiciliare come sistema per la raccolta dei rifiuti e l’opposizione che invece insiste sulla necessità di un sistema misto, più flessibile: porta a porta ed ecoisole. «Il porta a porta, da solo, non è un sistema che permette la raccolta in tutti i quartieri di Cagliari», spiega Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. «Ci sono zone della città nelle quali le ecoisole, con tessera personale e presidiate, funzionano meglio del solo sistema tradizionale. Noi diciamo no alla servitù del mastello», aggiunge. La maggioranza, però, tira dritta verso il superamento progressivo delle isole ecologiche («attrattori di discariche») e sulla crescita del porta a porta (sebbene non puro, per esempio nei quartieri storici). Le distanze, però, restano tutte e, se possibile dopo ieri sono persino amplificate. Con il risultato che ora gli uffici che devono scrivere la nuova gara si troveranno sul tavolo due documenti della maggioranza (una dalla commissione Ecologia, l’altro di Davide Carta) una circostanza che la maggioranza sperava non si realizzasse. Perché, dice Michele Boero (Sinistra Futura) «abbiamo lo stesso obiettivo, ovvero costruire il miglior servizio possibile della raccolta rifiuti. Ma evidentemente abbiamo idee diverse sul modo con cui raggiungere quell’obiettivo».

I tempi

La sintesi della lontananza delle posizioni è in un ordine del giorno annunciato da Roberto Mura (Alleanza Sardegna) con cui, facendo sintesi delle prerogative dell’opposizione, chiede «il superamento deciso del porta a porta» e in una mozione di Mannino che, tra le altre cose, chiede di «esternalizzare la stesura del progetto che sarà alla base del bando di gara per avere una visione diversa rispetto a quella attuale». «No», risponde l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi, «il Comune ha al suo interno professionalità eccellenti. La mozione ha punti che contrastano con le linee guida della Giunta, per questo non può essere accolta». Si va al voto e senza sorpresa, il documento non passa: ok solo dell’opposizione con Giuseppe Farris, CiviCa 2024, che mette in evidenza «un paradosso. L’amministrazione mette in testa la tutela dell’ambiente con il nuovo appalto ma questo obiettivo non lo raggiunge certo mettendo in strada 400 mezzi per la raccolta».

Niente intesa

Il dialogo e la volontà di scrivere insieme il nuovo appalto resta, per il momento, solo nelle intenzioni. Neppure sul documento di Raffaele Onnis (Riformatori) che, con 40 punti, ha aperto la strada al dibattito in aula, si trova un’intesa. «Bisognerebbe lavorare su un bando frazionato, magari per zone, oppure per materiale», cioè per tipologia di rifiuto, «e la durata dell’appalto non dovrebbe essere superiore ai cinque anni, per evitare che si ripeta l’errore dell’ultima gestione che con un contratto lungo e blindato non ha permesso i correttivi necessari», sottolinea Mannino. «Nelle realtà in cui è stato applicato l’appalto frazionato, vedi Roma o Napoli, il sistema non ha funzionato», risponde Davide Carta (Pd). Che rassicura anche sui costi: «La gestione attuale è passata da 34 milioni di euro ai 44 milioni di oggi, una crescita determinata per 6 milioni dall’aggiornamento dei prezzi e per 4 dall’incremento dei servizi. Il nuovo appalto avrà ulteriori servizi, come lavaggio e pulizia quotidiana, con base d’asta di 50 milioni».

La raccolta pneumatica

In tanti, dai banchi dell’opposizione, rilanciano la proposta della raccolta pneumatica. Marcello Corrias (Misto), propone «isole interrate, almeno 50, che libererebbero la città dai mastelli». «In una città come Cagliari», risponde Andrea Scano (Avs), «dove il rischio di ritrovamenti archeologici ogni volta che si scava è altissimo, i lavori non finirebbero mai». Tocca al sindaco fare la sintesi. «Mi dispiace non siamo arrivati a un punto di caduta, c’erano alcuni elementi sui quali si sarebbe potuto trovare un’intesa», per esempio i mastelli condominiali per i palazzi con più di 6 abitazioni. «Certo, per essere d’accordo su tutto tutto bisognava vincere le elezioni». ( ma. mad. )

