Rifiuti, scatta una mini rivoluzione 

Più decoro, chiedono i cittadini. E, visto che le raccomandazioni non bastano, adesso il Comune oltre a modificare il servizio dà una stretta: multe salate e passaggi non meno dolorosi al palazzo di giustizia a seconda della gravità del fatto. Il sindaco Massimiliano Sanna e la vice e assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, sono stati chiari: «Abbiamo fatto tanto, siamo la seconda città in Sardegna per quantità di differenziata, grazie ai cittadini virtuosi, agli uffici e a Formula Ambiente ma non basta – sostengono – Tra qualche giorno, partiremo con una serie di modifiche al servizio concordate con le associazioni di categoria, gli esercenti e la società di gestione».

Le criticità

In cima c’è il conferimento della plastica nel centro storico. Finora, era la lamentela dei cittadini e commercianti, nel fine settimana i bustoni della plastica facevano bella mostra di sé. Dal primo luglio partirà la controffensiva che prevede la raccolta della plastica per le utenze domestiche nel centro storico (zona B e strade adiacenti) non più il lunedì ma il giovedì. Alcune strade dalla zona A passeranno alla zona B: le vie Cagliari (intersezione via Tirso- via Pira), Tirso, Sardegna (via Tirso-via Donizetti), Canepa, Donizetti, Figoli, vico Mazzini, via Mariano IV, vico I e II Verdi, via Verdi, vico Tirso, via Satta, via Farina, via Ciusa e via Grazia Deledda. Si va inoltre definendo con Formula Ambiente il progetto per effettuare una raccolta straordinaria delle utenze commerciali il sabato dalle 14 alle 16. «È importante garantire il decoro delle strade del centro» sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna. «Oristano deve presentarsi come città più vivibile per tutti e dobbiamo partire dal mantenimento delle strade più pulite, soprattutto nel fine settimana» aggiunge l’assessora Maria Bonaria Zedda.

Le novità

Le modifiche sulla raccolta della plastica portano altri cambiamenti. A Silì, per esempio, la raccolta del vetro è stata anticipata dal venerdì al giovedì. «Tutti gli utenti in queste ore - precisa Maria Bonaria Zedda - stanno ricevendo a domicilio i nuovi calendari. Chi non lo avesse ricevuto può ritirarlo all’Ecopoint di via Eleonora o stampare dal sito www.iomirifiutooristano.it». Per aumentare il decoro e andare oltre l’85 per cento della differenziata, visto che gli appelli al buonsenso non bastano, la tolleranza non supererà lo zero. «Abbiano sistemato in diversi punti della città e delle frazioni più di 100 cestini aggiuntivi che non possono essere usati un modo improprio – sottolinea l’assessora Zedda – C’è l’abitudine di riempirli con sacchetti di rifiuti domestici e di altro genere. Ci appelliamo al senso civico dei cittadini». Se questo suonasse invano, contro l’abbandono illegale sarà lotta dura. «Abbiamo già individuato 6 persone ritenute responsabili di comportamenti illeciti e sono scattate le sanzioni previste dalle norme». Il comandante della Polizia locale Gianni Uras sottolinea che l’80 per cento degli illeciti presentano aspetti penali, gli altri responsabili dovranno pagare l’ammenda comunale di 150 euro. Passarla liscia sarà sempre più difficile, tra poco entreranno in funzione nelle zone più a rischio tre telecamere mobili «alle quali se ne aggiungeranno altre» assicura il sindaco. Tempi duri per gli incivili e i furbastri che oltre a non pagare il tributo molto spesso considerano strade e piazze alla stregua di discariche.

