Rifiuti, scatta la tolleranza zero 

Nelle 18 zone inquinate sono state raccolti mille chilogrammi di plastica, ottomila di ferro, novemila di amianto, ottantamila di inerti, ottomila di materiale indifferenziato, trecento batterie e mille e 500 pneumatici. «I materiali inquinanti – ricorda Nurra – sono i più diffusi. Non una lastra, ma tetti interi di eternit ammucchiati fra il verde dei campi, e poi montagne di materiali edili provenienti da immobili ristrutturati, alcuni in vicinanza della 131». E Nurra sfoga la sua rabbia: «A operazione conclusa, nel corso di un sopralluogo con gli agenti per verificare quello che resta da fare, ecco comparire bustoni di rifiuti. In un caso pieni di plastica. Posso capire chi si ostina a non differenziare, ma una volta che il lavoro è fatto l’unica ragione per abbandonali in luoghi pubblici è la stupidità, per fortuna di pochi. Testimonianza dell’inciviltà evidenziata anche dal comportamento infantile di queste persone che dell’anonimato fanno la loro presunta forza».

La presenza delle discariche nelle campagne di Sanluri, della frazione di Sanluri Stato e dell’area industriale di Villasanta racconta un danno all’ambiente lungo quasi 20 anni. Negli ultimi cinque, il Comune avviò l’iter per ripulire le aree, rallentato poi dal Covid. «È stato un percorso – ricorda il comandante della Polizia Municipale, Roberto Gallus – che ha richiesto molto tempo per individuare i siti, tutti in aree pubbliche. Una grossa mano di aiuto è arrivata dai barracelli che in questo campo sono molto attivi. Senza il loro aiuto sarebbe stato impossibile ispezionare una superficie molta vasta. Grazie anche alle segnalazioni di cittadini e agricoltori». Lo scorso anno, un contributo della Regione di 40 mila euro ha permesso di avviare le operazioni di bonifica che si sono appena concluse.

Due mesi per liberare le campagne di Sanluri da diciotto discariche abusive e un solo giorno per vedere riapparire sacchetti selvaggi ovunque. La brutta immagine non è sfuggita all’assessore all’ambiente, Franco Nurra: «La battaglia contro i rifiuti del centro abitato e delle periferie non si ferma, adesso raddoppieremo il numero delle telecamere foto-trappole, da 15 a 30. Non solo: se fosse proprio necessario pubblicheremo le fotografie degli incivili e li sanzioneremo pesantemente. Una quarantina sono state le multe: i volti degli sporcaccioni sono ben visibili».

La bonifica

Il degrado

I barracelli

Un ruolo di primo piano nel controllo delle discariche all’aria aperta è della compagnia barracellare. «Sono in tanti – racconta il capitano, Salvatore Pau – che preferiscono farsi diversi chilometri per disfarsi dei rifiuti piuttosto che lasciarli all’ingresso di casa. Non solo singole famiglie ma anche titolari di attività artigianali. Non lasciano dubbi i barattoli di vernici, tantissimi, carrozzerie e materiali ferrosi. Giusto aumentare le foto-trappole, è assurdo che per colpa di pochi ne debba rispondere l’intera città».

