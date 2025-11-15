Rifiuti, scatta la tolleranza zero 

Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti a Serramanna, dove negli ultimi mesi il fenomeno si è aggravato: alle micro-discariche delle campagne si sono aggiunte quelle, ancor meno giustificabili, che stanno crescendo nelle zone periferiche e all’interno dell’abitato. «È una lotta impari contro gli incivili», dice il comandante della Polizia locale, Danilo Mascia: «Ce la stiamo mettendo tutta».

Tutto in una notte

Il problema riguarda soprattutto le zone periferiche del centro abitato. Nel giro di una sola notte ai piedi dei contenitori per il tessile o per la raccolta degli oli esausti si accumula di tutto: passeggini, culle, giocattoli, abiti, vasellame, piccoli e grandi elettrodomestici. La lista degli oggetti abbandonati è lunga. «Basta che qualcuno, con la scusa che il contenitore è pieno, lasci due o tre buste ai piedi dei box perché altri si sentano autorizzati a fare lo stesso», esclama il sindaco Gabriele Littera: «Eppure a Serramanna ci sono sei contenitori per il tessile: quando se ne trova uno pieno basta spostarsi per trovarne un altro».

Littera annuncia quindi una stretta decisa: «Quella del decoro e dell’ambiente è una battaglia che non possiamo perdere».

Sanzioni fino a 100 euro

L’attenzione massima sarà riservata alle aree più colpite, come la zona dell’istituto Buonarroti in via Svezia, dove gli abbandoni continuano senza sosta. Polizia locale, Ufficio tecnico e Formula Ambiente – la società che gestisce l’igiene urbana – lavorano in modo coordinato per individuare i responsabili, grazie anche all’analisi del contenuto dei sacchi che spesso consente di risalire ai proprietari.

Una volta identificati, i cittadini vengono convocati negli uffici comunali per fornire spiegazioni: solo dopo l’accertamento delle responsabilità scatta la sanzione, che può arrivare a 100 euro. In alcuni casi, a seconda della natura e della quantità dei rifiuti, l’inciviltà può assumere anche rilevanza penale.

I primi risultati dell’attività di controllo sono già visibili. Dal Municipio sono partite diverse sanzioni.

Avanti tutta

Il comandante Danilo Mascia conferma che le verifiche e i controlli proseguiranno senza interruzioni: l’amministrazione municipale, ribadisce, non arretrerà di fronte a un fenomeno che compromette l’immagine del paese e grava sul servizio di igiene urbana. L’obiettivo è scoraggiare comportamenti scorretti, ripristinare il decoro e affermare un principio semplice: il rispetto dell’ambiente è un dovere collettivo e Serramanna non intende rinunciare alla qualità del proprio territorio.

