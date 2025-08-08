VaiOnline
Siliqua.
09 agosto 2025 alle 00:19

Rifiuti, sacchetti abbandonati vicino alle strade e alla chiesetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovi cumuli di spazzatura deturpano le campagne intorno a Siliqua, nel mirino dei vandali le strade periferiche del paese. Sette grossi sacchi contenenti vecchi indumenti e numerosi rifiuti domestici, sono stati abbandonati lungo la cunetta del raccordo tra la via Iglesias e la Statale 130. Stesso problema nella Provinciale 90, dove i rifiuti sono sparsi lungo il tratto stradale. Anche la vecchia carcassa di un’auto, abbandonata e data alle fiamme in una piazzuola diverso tempo fa, è usata come pattumiera da ignoti incivili.

Nel versante opposto, a poca distanza dalla rotonda del castello di Acquafredda, sulla Provinciale 2, i rifiuti sono stati occultati all’interno di un rimboschimento, a circa una decina di metri dalla carreggiata. Qui si trova di tutto, pure un frigorifero a pozzetto e diverse parti elettroniche. Nelle stradine adiacenti alla chiesa di San Marco, località appena fuori l’abitato, che puntualmente viene presa di mira dagli incivili, sono comparsi nuovi cumuli di spazzatura, pneumatici e diversi elementi d'arredo ormai consunti.

Dopo un periodo di pausa, i vandali sono tornati anche nella strada campestre della località Santa Margherita: una catasta di scarti di carrozzeria è stata lasciata nello stradello tra la chiesetta e il castello di Acquafredda. Oltre a deturpare e inquinare l’ambiente, questi rottami rendono ancora più difficili, e pericolose, le operazione di spegnimento nei frequenti incendi stagionali della vegetazione. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 