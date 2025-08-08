Rifiuti, sacchetti abbandonati vicino alle strade e alla chiesetta 

Nuovi cumuli di spazzatura deturpano le campagne intorno a Siliqua, nel mirino dei vandali le strade periferiche del paese. Sette grossi sacchi contenenti vecchi indumenti e numerosi rifiuti domestici, sono stati abbandonati lungo la cunetta del raccordo tra la via Iglesias e la Statale 130. Stesso problema nella Provinciale 90, dove i rifiuti sono sparsi lungo il tratto stradale. Anche la vecchia carcassa di un’auto, abbandonata e data alle fiamme in una piazzuola diverso tempo fa, è usata come pattumiera da ignoti incivili.

Nel versante opposto, a poca distanza dalla rotonda del castello di Acquafredda, sulla Provinciale 2, i rifiuti sono stati occultati all’interno di un rimboschimento, a circa una decina di metri dalla carreggiata. Qui si trova di tutto, pure un frigorifero a pozzetto e diverse parti elettroniche. Nelle stradine adiacenti alla chiesa di San Marco, località appena fuori l’abitato, che puntualmente viene presa di mira dagli incivili, sono comparsi nuovi cumuli di spazzatura, pneumatici e diversi elementi d'arredo ormai consunti.

Dopo un periodo di pausa, i vandali sono tornati anche nella strada campestre della località Santa Margherita: una catasta di scarti di carrozzeria è stata lasciata nello stradello tra la chiesetta e il castello di Acquafredda. Oltre a deturpare e inquinare l’ambiente, questi rottami rendono ancora più difficili, e pericolose, le operazione di spegnimento nei frequenti incendi stagionali della vegetazione. (a. cu.)

