Rifiuti: rivoluzione nella raccolta differenziata 

Sulla raccolta differenziata dei rifiuti sta per essere avviata una sorta di rivoluzione, con la tecnologia che controllerà l'intero sistema, affidato ad una società specializzata. Si tratta di una iniziativa voluta dall'amministrazione comunale, che vuole raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, per migliorare sempre di più il servizio. Una iniziativa, (la prima in provincia di Nuoro e una delle più importanti a livello regionale), che porterà al miglioramento del servizio e alla riduzione delle tariffe. I mastelli, le buste e quanto altro, saranno chippate, per aver un maggiore controllo nella separazione dei rifiuti. Un sistema tecnologico innovativo, che permetterà un maggiore controllo nel conferimento dei vari rifiuti da parte dell'utente. «Vogliamo migliorare sempre di più il servizio - dice l'assessore all'Ambiente, Toto Listo - mettendo in campo la tecnologia. Dopo lo studio affidato ad una società specializzata, si passerà al concreto, affidando il servizio e la gestione ad una nuova società che dovrà rispondere ai requisiti. In questo contesto ci sarà l'inserimento della cosiddetta Tariffa Puntuale, con la quale pagherà meno che sarà più virtuoso». Secondo gli amministratori, i tempi di avvio del nuovo sistema dovrebbero essere imminenti. (f. o.)

