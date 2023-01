Rifiuti, rivoluzione nel sacchetto 

Cambia la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti. E non è l’unica novità. Si pagherà in base alla produzione, con un codice a barre identificativo. Il personale, compreso quello amministrativo, sarà assorbito dall’impresa subentrante. L’obiettivo è ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e abbattere il costo della bolletta. Ogliastra Ambiente non gestirà più i rifiuti nella cittadina. Per i prossimi 8 anni, sarà la Cosir a controllare il servizio di igiene urbana ambientale, come già a Bari Sardo e Villagrande. Delle quattro aziende che hanno partecipato alla gara, due non hanno superato il primo step, tra le altre due ha avuto la meglio Cosir.

Nuova era

La nuova era della raccolta differenziata prevede alcuni meccanismi differenti e che necessiteranno di tempo per entrare a regime. Se il calendario del ritiro, al momento, rimane invariato, ogni famiglia avrà i sacchetti con un codice a barre identificativo, con cui verrà eseguita la lettura. I cittadini dovranno pagare in base al consumo effettivo, alla quantità dei rifiuti prodotti. Novità anche per il ritiro dei rifiuti al Seleni, con ritiri frequenti e cadenzati e un’isola ecologica a impatto zero nello spiazzo all’ingresso della piana. La nuova impresa, prenderà in mano le redini del servizio a fine aprile, una volta concluse le operazioni burocratiche. Fino a quel momento, si occuperà della raccolta Ogliastra Ambiente.

Le parole

L’assessore all’Ambiente Maria Tegas spiega: «Il bando è molto articolato, con una serie di servizi migliorativi orientati ad abbattere il costo della bolletta dell’utente finale. Il servizio mira a differenziare sempre di più e, di conseguenza, ridurre l’indifferenziato, così da abbattere i costi in bolletta. Il costo della bolletta sarà riferito al consumo effettivo. Questo servirà per migliorare il nostro modo di differenziare anche fuori dalle mura domestiche, come in cimitero dove non vengono rispettate le regole. Su questo interverremo in maniera puntuale per far fare bene la raccolta. Ci sarà anche, per due anni, un supervisore per gestire le procedure, una sorta di direttore lavori che supporta impresa e Comune nella gestione». L’assessore annuncia un giro di vite nei controlli: «Sull’abbandono selvaggio interverremo innanzitutto sul controllo perché dobbiamo entrare nell’ottica che dobbiamo marciare correttamente, per rispetto dell’ambiente e delle generazioni future».