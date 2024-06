«Rifiuti, ritorniamo ai cassonetti» 

Le hanno tentate tutte ma la situazione non cambia. Non bastano multe, telecamere e fototrappole a fermare gli incivili che continuano a gettare le buste piene di spazzatura per strade e sui marciapiedi.

Il porta a porta sembra non funzionare più come un tempo e così adesso i cittadini, stanchi di continuare a vivere in mezzo ai rifiuti, lanciano una proposta: ritornare ai vecchi cassonetti con una gestione ovviamente riveduta e corretta e adeguata ai tempi d’oggi.

La proposta

L’ipotesi, per niente campata in aria, l’ha avanzata nei giorni scorsi il Comitato No Aliga, costituitosi di recente, nel corso di un incontro con il vice sindaco Tore Sanna.La nostra proposta è semplice» spiega Marina Lattanzi a nome del comitato, «abolire quanto prima la raccolta porta a porta perché è chiaro a tutti che come è impostata adesso fa acqua da tutte le parti, e di ripristinare i vecchi cassonetti con un nuovo sistema di gestione. Occorre concertarsi con la Regione perché le cose vanno cambiate. Questo sistema a Quartu non funziona e bisogna metterci mano perché allo stato ci sono gravi rischi per l’igiene pubblica». Incontro in cui sono stati discussi anche altri punti relativi al decoro della città, come quello dei proprietari che non raccolgono gli escrementi dei loro animali. «Nessuno si occupa di questa situazione delle deizioni canine», spiega Lattanzi. «Bisogna assolutamente aumentare i controlli della Polizia locale e non trascurare questo problema».

Emergenza continua

Lo scenario da un quartiere è pessimo. Cumuli di buste, tutte contrassegnate da un bollino di non conformità, invadono le strade da via della Musica, a via Turati, da viale Colombo a via Marconi e ancora a Pitz’e Serra e così via. In piazza Marcora a pochi passi dagli ambulatori Asl, c’è una fila di buste celesti, tutte con il bollino. Erano già state ritirate diverse volte nonostante non siano conformi perché non sono dentro i mastelli, ma chi le espone continua a farlo allo stesso modo, infischiandosene di bollini e avvertimenti.

Il sindaco

«Come ho già detto in più occasioni», spiega il sindaco Graziano Milia, «bisogna mettere mano alla legge nazionale e alle direttive regionali, perché tutti i Comuni al di sopra dei 10 mila abitanti hanno difficoltà evidenti con il sistema di raccolta porta a porta. Io non sono un tecnico, ma di certo c’è qualcosa che non funziona». E prosegue: «A Barcellona e Londra, ad esempio, hanno due sole buste, una per l’indifferenziato, l’altra per tutto quello che può essere differenziato. Quest’anno, dobbiamo raggiungere l’80% di differenziata per avere la premialità di 450 mila euro. Premialità che incassa la ditta e, se non si raggiunge quella percentuale dobbiamo dare noi la quota. Il mio intendimento è coinvolgere tutti i sindaci dei Comuni con più di 10mila abitanti affinché ci si batta per cambiare le norme e nel prossimo appalto vedere cosa è possibile modificare».

