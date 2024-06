Rifiuti, rimborso solo al Comune 

La nota di credito è già stata emessa e negli uffici di piazza Eleonora porta buonumore come la ventata di maestrale dopo i giorni di caldo torrido. Il Comune ha ottenuto un rimborso di 280mila euro per gli oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Non che fosse una novità: il Consorzio industriale lo aveva annunciato a febbraio, subito dopo l’approvazione del collegato alla Finanziaria regionale nel quale, grazie a un emendamento bipartisan, erano stati stanziati 10 milioni di euro necessari a finanziare l’ammortamento dell’investimento per la realizzazione dell’impianto di Masangionis. Una boccata d’ossigeno che, dopo l’allarme rincari, aveva permesso di contenere le tariffe per lo smaltimento della frazione secca, ridotta a 209,61 euro a tonnellata contro i 292,40 previsti senza contributo, e di quella organica, scesa dai 110,50 euro a tonnellata previsti ai 108,82.

L’atto

Provvedimento esteso a tutto il 2024 ma anche retroattivo. E così, a tutti i comuni che conferiscono nell’impianto oristanese è stato stornato dalle fatture già emesse l’importo di 82,79 euro per ciascuna tonnellata di rifiuto indifferenziato e di 1,68 euro per ciascuna tonnellata di umido conferiti. Totale per Oristano, appunto, 280mila euro già iscritti al bilancio di previsione con una variazione adottata nei giorni scorsi. Rimborsi in vista anche per i cittadini che hanno pagato bollettini calcolati sulla base dei precedenti listini, dunque? La domanda è lecita visto che trattandosi di mera “partita di giro”, l’amministrazione civica dovrebbe incassare dai contribuenti l’esatto importo necessario a pagare il servizio al Consorzio industriale. «In realtà il discorso non è così consequenziale - frena l’entusiasmo l’assessore al Bilancio, Luca Faedda - la Tari si basa in parte sui costi di conferimento in discarica, in parte sul servizio di raccolta. Inoltre dobbiamo tener conto del quadro regolatorio Arera». Non è scontato, insomma, che sui prossimi avvisi di pagamento gli oristanesi si vedano riconoscere una riduzione dei costi. «Non lo escludo a priori - precisa Faedda - una premialità potrebbe essere riconosciuta successivamente, al momento l’ipotesi non è stata discussa».

In aula

L’approvazione del Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2024/2025 è il primo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per giovedì. «È un atto fondamentale, che regge tutti gli altri provvedimenti - spiega l’assessore - Il secondo punto è il via libera alle tariffe Tari per l’anno in corso, la cui scadenza è stata posticipata dal 30 aprile al 30 giugno». Sul fronte rifiuti, intanto, si registra una novità: nell’ultima seduta la Giunta di Massimiliano Sanna ha approvato una delibera che introduce una modifica al regolamento per la disciplina della tassa: è previsto un abbattimento del 50% sugli importi per i commercianti penalizzati dai cantieri comunali. Un segnale che gli esercenti (quelli di piazza Manno in testa) attendevano da tempo.

