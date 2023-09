Rifiuti, riapre l’ecocentro di via Fermi 

L’isola ecologica di via Fermi riaprirà entro fine mese, imprevisti permettendo. Il secondo ecocentro per Selargius, aperto sino allo scorso marzo, è stato chiuso dopo il via al nuovo appalto di igiene urbana, con inevitabili disagi per i selargini costretti da mesi ad andare al centro di raccolta di Su Pezzu Mannu per liberarsi dei rifiuti ingombranti. «L’iter di acquisizione è quasi definito», annuncia il sindaco Gigi Concu, «andremo così a coprire tutto il territorio comunale, il centro abitato e i quartieri periferici attualmente già serviti».

Il fallimento

I cancelli dell’isola ecologica di via Fermi - nella zona industriale - si sono chiusi sette mesi fa con il passaggio di consegne nella gestione della raccolta dei rifiuti in città, da Gesenu alla società San Germano. Chiusura inevitabile perché la proprietà del centro di raccolta oltre la 554 era in capo a Campidano ambiente, il consorzio messo su anni fa con i Comuni di Monserrato e Sinnai, uniti dalla stessa gestione del servizio di igiene urbana, insieme al privato Gesenu. Gruppo sciolto e fallito pochi anni fa, con tanto di spartizione dei beni di proprietà, compreso l’ecocentro realizzato nel territorio di Selargius.

«L’iter per l’acquisizione è quasi ultimato, contiamo che la San Germano possa essere pronta per aprire l’ecocentro di via Fermi entro il mese, salvo imprevisti», assicura il sindaco. «Si restituirà così alla cittadinanza un servizio fondamentale, che consentirà di evitare gli spostamenti sino a Su Pezzu Mannu, con gli ovvi e comprensibili disagi che questi attualmente comportano», sottolinea Concu, che aggiunge: «Alla scadenza dell’appalto la struttura passerà, come da contratto, nella proprietà del Comune: Selargius avrà così due ecocentri comunali, in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di tutti i cittadini».

I nuovi mastelli

Intanto prosegue la distribuzione dei nuovi mastelli per i rifiuti, che dovrebbe concludersi entro ottobre. «Il settanta per cento delle utenze sono state raggiunte», dice Stefano Corda, responsabile commerciale San Germano per la Sardegna. Chi non è stato trovato in casa potrà ritirare il kit dei contenitori nell’ufficio di via Roma - nel giorno e nell’orario indicato nel tagliando lasciato dagli operatori ecologici nella cassetta della posta. E per i vecchi mastelli verrà pianificato un calendario per il ritiro quartiere per quartiere.

Una delle tante novità introdotte con il nuovo appalto, in vista del via alla tariffa puntuale della Tari. A breve sarà anche attivato un numero verde dedicato agli over 65, che affiancherà il contact center - aperto in via Roma - e il nuovo numero verde a disposizione di tutte le utenze. Mentre sono già in funzione il sito internet Selargius sostenibile e la nuova app Iren Ambiente, dove i cittadini potranno ricevere informazioni aggiornate relative ai calendari di raccolta e all’ecocentro e si potrà anche prenotare il ritiro degli ingombranti.

RIPRODUZIONE RISERVATA