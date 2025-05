Rifiuti, raffica di multe ai ristoratori 

Luciana, titolare di un bar in via Mameli, dice di aver ha dimenticato il bidone del secco un giorno. «Colpa nostra, l’abbiamo lasciato in strada davanti al locale un giorno è abbiamo preso una sanzione», circa 170 euro. «Il problema, però, è che adesso è arrivata la comunicazione che dovrò chiudere il locale per una giornata. Questa sembra solo una punizione. Ed è ingiusto». Alessandro, gestore di un locale a Villanova, racconta la stessa cosa: «Prima la sanzione, poi la chiusura». Non si tratta di casi isolati:il “copione”, sanzione più chiusura del locale si ripete un po’ ovunque nelle zone del centro, fino a Pirri.

Sotto accusa

È di nuovo nella bufera il sistema di raccolta dei rifiuti per i titolari di bar e ristoranti: come noto, il regolamento comunale impone ai titolari delle attività commerciali l’obbligo di portare fuori i mastelli solo negli orari stabiliti per il ritiro, e riportarli all’interno dei locali (o altrove chi ha questa possibilità, sia economica che logistica). Chi sbaglia paga: quindi chi dimentica il mastello in strada negli orari non autorizzati viene sanzionato con una multa e con la chiusura del locale. «Il regolamento comunale è troppo vessatorio per gli esercenti, va modificato», spiega Marco Milia, imprenditore e presidente dell’associazione di commercianti Strada Facendo. «Un conto è punire chi è recidivo, un altro è chi commette un banale errore. Serve elasticità e serve modificare la norma che è troppo stringente. Le regole si rispettano, certamente, ma chiudere attività che lavorano 14 ore al giorno e soffrono da tempo, prima per il Covid, poi per il blocco delle strade a causa dei cantieri, è ingiusto», aggiunge.

Il caso

L’obiettivo del Comune, quando due anni fa ha esteso il sistema di raccolta che toglie dalla strada i mastelli di ristoranti e bar, era quello di avere una città più decorosa e pulita. Obiettivo centrato, anche per gli stessi esercenti che però lamentano da sempre orari di conferimento rigidi, all’ora di pranzo, per esempio, quando devono attraversare il locale con i clienti per portare fuori i mastelli, e un sistema sanzionatorio che quasi non distingue i “buoni” dai “cattivi”. «Sappiamo che il regolamento è costruito per una città più pulita e decorosa, anche sul piano turistico», spiega Emanuele Frongia, presidente regionale della Fipe. «Ma bisogna anche mettere i titolari delle attività nella condizione di lavorare con serenità. in quel regolamento bisogna ancora sistemare dei “pezzi”», per esempio sull’estensione e sulla flessibilità degli orari del ritiro (ci penserà il nuovo appalto). «Abbiamo presentato all’amministrazione alcune istanze per modificare il regolamento», spiega ancora Frongia, «finora, però, le richieste sono rimaste inascoltate. Un ridimensionamento ci deve essere».

In Consiglio

Alessandra Zedda (Lega-Anima di Sardegna) rilancia il grido d’allarme dei ristoratori: «Comprendiamo l’esigenza dell’amministrazione, da un lato, e dei residenti, dall’altro, mettere ordine con i mastelli che non devono essere lasciati in strada, ma no n riusciamo a comprendere il sistema sanzionatonio che colpisce e punisce con la chiusura del locale. È arrivato il momnento di trovare una soluzione e se c’è da modificare il regolamento, noi siamo disponibili». Il concetto lo ribadisce Edoardo Tocco, FI: «Premesso che non tutti i ristoratori hanno lo spazio per custodire all’interno i mastelli, un conto è la sanzione pecuniaria, un altro è la chiusura del locale. Questo aspetto andrebbe rivisto nel regolamento». Detto che ogni modifica del regolamento è di competenza del Consiglio comunale, Alessandro Cao, presidente della commizione Attività produttive, spiega che «avevamo inizaito a ragionare sulle modifche, poi ci siamo arenati di fronte a temi più urgenti», uno per tutti il nuovo mercato di piazza Nazzari. «Convocheremo le associazioni di categoria e ricomiceremo con loro un dialogo per valutare eventuali modifiche».

