SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Via San Francesco.
01 ottobre 2026 alle 00:14

Rifiuti, raccolti 250 chili di vetro  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Centinaia di bottiglie di vetro (per un totale di 250 chili) sono state trovate dietro il cimitero comunale in via San Francesco dai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos.

«Una quantità – come hanno detto i volontari – impressionante, da far pensare che qualcuno abbia deciso di svuotare direttamente un camion di bottiglie in mezzo all’ambiente. Non sappiamo chi sia stato. Ma sappiamo una cosa: abbandonare una quantità simile di vetro non è una semplice distrazione. È un gesto irresponsabile che può trasformarsi in un pericolo enorme». Tanto più che fino a due giorni fa la discarica non c’era. «Basta una bottiglia rotta per creare schegge pericolosissime per chi passa, per i bambini, per gli animali e per chiunque si trovi a frequentare quell’area. E con il caldo e il sole, il problema può diventare ancora più serio» aggiungono i volontari, «a chi continua a lasciare bottiglie e rifiuti in giro diciamo semplicemente questo: se non siete capaci di portarvi una bottiglia fino al cestino, forse è meglio che quella bottiglia non la prendiate nemmeno. Noi continueremo a raccogliere ciò che altri abbandonano ma sarebbe davvero bello non doverlo più fare». E infatti i volontari armati di guanti e buste hanno organizzato una bonifica urgente per portare via tutte le bottiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il Focus

Fondi Pnrr per colmare il gap digitale: realizzate finora solo metà delle opere

Cinquecento milioni per garantire linee veloci in tutti i centri sardi 
Roberto Murgia
Il piano.

Stop a Schengen con la Spagna: altri 15 giorni

E Piantedosi annuncia altri 106 posti nei centri per il rimpatrio anche «in Sardegna» 
L’inchiesta

Garlasco, pasticcio Dna: confronto fra gli ex Ris «Chiara, fu un supplizio»

I consulenti: le analisi mai inserite negli atti erano meritevoli di un approfondimento  