Rifiuti, raccolti 250 chili di vetro  

Centinaia di bottiglie di vetro (per un totale di 250 chili) sono state trovate dietro il cimitero comunale in via San Francesco dai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos.

«Una quantità – come hanno detto i volontari – impressionante, da far pensare che qualcuno abbia deciso di svuotare direttamente un camion di bottiglie in mezzo all’ambiente. Non sappiamo chi sia stato. Ma sappiamo una cosa: abbandonare una quantità simile di vetro non è una semplice distrazione. È un gesto irresponsabile che può trasformarsi in un pericolo enorme». Tanto più che fino a due giorni fa la discarica non c’era. «Basta una bottiglia rotta per creare schegge pericolosissime per chi passa, per i bambini, per gli animali e per chiunque si trovi a frequentare quell’area. E con il caldo e il sole, il problema può diventare ancora più serio» aggiungono i volontari, «a chi continua a lasciare bottiglie e rifiuti in giro diciamo semplicemente questo: se non siete capaci di portarvi una bottiglia fino al cestino, forse è meglio che quella bottiglia non la prendiate nemmeno. Noi continueremo a raccogliere ciò che altri abbandonano ma sarebbe davvero bello non doverlo più fare». E infatti i volontari armati di guanti e buste hanno organizzato una bonifica urgente per portare via tutte le bottiglie.

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