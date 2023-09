Rifiuti, raccolte dai volontari 80 tonnellate  

I numeri sono già un record. In quattro anni di attività Cittadinanza Attiva Oikos con i suoi volontari ha raccolto e differenziato circa ottanta tonnellate di rifiuti. Una parte di questi sono stati riciclati per trasformarsi in oggetti tra i più svariati, come una lampada da un vecchio ombrello, dei posacenere e tanto altro.

E sono stati gelosamente conservati anche i rifiuti più curiosi come una scatoletta simmenthal del 1992 trovata a Mari Pintau e una vecchia siringa di quelle conservate dentro le scatole di ferro che si vedono solo nei vecchi film.

Intanto proseguono senza sosta le passeggiate ecologiche. Nei giorni scorsi è stato ripulito lo spazio della lottizzazione di Costa degli angeli molto frequentata dai turisti nel periodo estivo ma purtroppo anche meta dei vandali.

Troppi rifiuti

«La quantità di rifiuti raccolti è enorme» hanno detto i volontari, «sotto le palme, dentro i cespugli, nell’erba sfalciata e sotto i pini tappeti di bottiglie, sacchi strappati, pneumatici, pezzi di plastica ormai in “simbiosi” con l’erba, batterie vecchie, un pezzo di una grondaia, di tutto a 2 passi dal mare, dalle abitazioni».

E prosegue anche l’iniziativa “Fermate pulite”: prossima tappa via Fiume davanti a via Borsellino giovedì 14 alle 18,30. Come sempre si pulirà lo spazio attorno a dove le persone aspettano il bus per renderlo più decoroso.

