Rifiuti, raccolta insufficiente: «Studiamo i rimedi» 

Con una media di 24mila tonnellate di rifiuti all’anno, concentrate per la maggior parte nella stagione turistica, il Comune di Alghero è riuscito a fatica a gestire la differenziata superando per la prima volta, nel 2021, la percentuale minima di legge fissata al 70 per cento. Lo ha fatto implementando il servizio porta a porta in ogni quartiere ma adesso è tempo di pensare al nuovo appalto, coinvolgendo l’intera cittadinanza. L’assessore all’Ambiente Andrea Montis ha voluto studiare un percorso partecipato, partendo da alcune criticità.

Gli operatori in forze nel periodo invernale sono 90, in estate 120: un numero insufficiente. «Basti pensare che Sassari, con meno presenze turistiche, può contare su 250 figure», spiega Montis. Che ha chiesto la collaborazione di tutti i gruppi politici ai quali è stato consegnato un dossier. È stata pubblicata anche la proposta relativa alle macro linee guida, disponibile online, nella sezione "notizie" della App Municipium , e associazioni di categoria e comitati di quartiere dovranno trasmettere via mail osservazioni e proposte.

Le isole ecologiche dell’agro spesso vengono male utilizzate dagli utenti e trasformate in discariche a cielo aperto. Stesso discorso per i cestini getta-carta del centro storico dove gli incivili vi conferiscono i rifiuti domestici indifferenziati. Il servizio porta a porta, inoltre, nel quartiere antico presenta problematiche di tipo logistico, proprio per la conformazione urbana del rione, caratterizzata da strade strette che non permettono il passaggio dei mezzi. In estate risulta carente il servizio di svuotamento dei cestini urbani. Infine gli ecobox, i contenitori dei rifiuti nascosti da una intelaiatura di legno e abbelliti con i fiori, in uso alle attività commerciali: nel tempo le strutture si sono deteriorate.

La commissione Ambiente si sta occupando di analizzare e discutere gli spunti offerti dall’assessorato competente.

Andrea Montis ritiene necessario incrementare l’organico per «arrivare almeno a 200 unità in estate».