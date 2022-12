Rifiuti, raccolta appesa a un filo 

La raccolta dei rifiuti nei Comuni dell’Unione Terre del Campidano è appesa alla decisione del Tar sulla legittimità del nuovo appalto. Preoccupato il presidente, il sindaco di Pabillonis, Riccardo Sanna: «Se il Tribunale non dovesse concedere la sospensiva, saremo costretti a una soluzione d’urgenza, potrebbe essere un mini appalto o altro. Inevitabili rischi e disagi se arrivasse lo stop a un servizio importassimo per oltre 32 mila residenti. Che dire, siamo appesi a un filo».

Il ricorso

A rivolgersi al Tribunale amministrativo per l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto alla ditta Formula Ambiente è stata la Teknoservice, seconda classificata nel bando di gara per la “Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani” di Samassi, Serramanna, Serrenti, San Gavino, Sardara e Pabillonis. Il ricorso denuncia una serie di irregolarità nella procedura di gara, sia nell’offerta economica sia nella parte tecnica. I sei Comuni interessati si sono costituiti in giudizio, con l’avvocato Francesco Mascia. «La prima udienza – ricorda Sanna – è fissata per martedì. Attendiamo con fiducia la decisione dei giudici sulla richiesta o meno della sospensiva. Se non fosse accolta, non potremo firmare il contratto con la ditta vincitrice, diversamente il ricorso potrebbe viaggiare più rapidamente verso il giudizio di merito. Impensabile sospendere il servizio».

La gara

Nel 2018 i Comuni dell’Unione Terre del Campidano, per la prima volta hanno deciso di gestire in forma associata il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare del porta a porta e lo spazzamento delle strade, con mezzi meccanici e manuale. Affidato a una società esterna il progetto, tre anni dopo il via alla gara d’appalto per otto anni col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di 46.287.510 euro, compresi servizi opzionali e rinnovi. Cinque le società in gara. Lo scorso ottobre è stata aggiudicata alla ditta Formula Ambiente che ha offerto un ribasso dell’8,229 per cento.