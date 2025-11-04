Rifiuti, Quirra chiude ancora 

Punto e a capo. Il sito di compostaggio di Quirra è stato richiuso a causa delle criticità, già evidenziate alcuni mesi fa dai vigili del fuoco durante i sopralluoghi. La comunicazione della Ciclat, la società che gestisce l’impianto per conto della Provincia Ogliastra, proprietaria del sito industriale, è arrivata al Protocollo dei ventitré Comuni che conferiscono i rifiuti umidi. Ieri in alcuni paesi del territorio la raccolta è stata sospesa e siccome si tratta di un servizio essenziale le autorità sono state coinvolte in una task force tra riunioni e telefonate per risolvere l’emergenza. Dal vertice di ieri pomeriggio è arrivata una (parziale) schiarita: l’impianto può riaprire, ma in pochi giorni il gestore deve adempiere alle ultime prescrizioni.

La situazione

Novanta giorni fa, i vigili del fuoco avevano concesso due proroghe per adeguare alcune criticità. Giovedì scorso la Ciclat, in virtù dell’imminente scadenza (31 ottobre) della seconda proroga, ha trasmesso l’avviso ai Comuni: «Si comunica l’imminente sospensione dal primo novembre di ogni attività dell’impianto di trattamento, in attesa della risoluzione delle problematiche emerse. Sarà cura della scrivente comunicare quanto prima il termine di tale chiusura». Una nota che ha scatenato il caos, con i sindaci che hanno dovuto emettere ordinanze urgenti per avvisare i cittadini della sospensione del servizio di raccolta.

Il presidente

L’allarme è scattato anche in Provincia, dove il presidente Alessio Seoni, già consapevole delle criticità di un impianto vecchio e da ammodernare, ha preso in mano la situazione per evitare che si ritornasse ai giorni bui dello scorso inverno quando i Comuni si dovettero accordare con altri siti di compostaggio dell’Isola per il conferimento dei rifiuti con conseguente salasso per gli enti e per i contribuenti. «Alcune prescrizioni - ha dichiarato Seoni al termine del vertice straordinario di ieri - sono state completate, altre ancora no. Abbiamo fatto una ricognizione e ci siamo lasciati con l’impegno di giungere a compimento delle prescrizioni non completate e nel frattempo rendere subito operativo il sito». Resta il nodo ammodernamento: «La Provincia ha un finanziamento di oltre due milioni. Sto studiando i primi passaggi», ha spiegato il presidente in carica da un mese.

