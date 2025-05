Rifiuti, quest’anno la Tari non aumenterà 

Dopo anni di aumenti - più o meno importanti - per il 2025 la Tari a Selargius non subirà nessun rincaro. Tariffe bloccate, di fatto quelle dello scorso anno, grazie soprattutto alla premialità versata dalla Regione per la differenziata - che in città sfiora l’80 per cento - e al recupero dell’evasione che dopo le polemiche di mesi fa inizia a dare i primi risultati. «Il prossimo anno, con un ulteriore recupero dell’evasione che contiamo di portare avanti, potranno esserci riduzioni», l’annuncio dell’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu, seguito da un appello ai selargini: «Serve la collaborazione di tutti, sul fronte dei pagamenti ma anche della differenziata».

Costi e contributi

Numeri e novità emersi durante l’ultima riunione dell’assemblea civica in piazza Cellarium. In testa i costi di gestione del servizio di igiene urbana contenuti nel piano economico finanziario, 5 milioni e 546mila euro circa, spesa in parte tagliata grazie a mezzo milione che va ad incidere su tariffe e importi in bolletta: poco più di 25mila euro arrivano dal Miur come esenzione Tari per le scuole, 126mila sono stati finanziati dalla Regione per la percentuale di differenziata - 79,95 per cento - mentre 350mila euro sono somme incassate con l’operazione di recupero dell’evasione messa in campo dal Comune. «Risorse che ci hanno consentito di non aumentare le tariffe, e di conseguenza gli importi in bolletta», ribadisce Porqueddu. In alcuni casi sono previste delle riduzioni, in gran parte legate al bonus sociale Tari previsto a livello nazionale per le famiglie che vivono situazioni di disagio economico e sociale: una riduzione del 25 per cento che sarà riconosciuta in automatico in base al reddito, anche se resta da chiarire il meccanismo dell’agevolazione.

«Cagliari favorita»

Plauso dai banchi della maggioranza, e non sono mancate le stoccate alla Regione per i 9 milioni dedicati alla riduzione della Tari trasferiti solo a Cagliari. «Quest’anno l’amministrazione di Selargius riesce ad evitare aumenti sulla Tari per i nostri cittadini, e solo questo è già un successo», le parole di Vanessa Vargiu, FdI. «Al capoluogo invece la Regione ha regalato un finanziamento milionario, una mancia specifica per i cagliaritani che crea una disparità assurda fra i sardi».

Tra i banchi dell’opposizione c’è chi ha votato a favore la pratica: Dino Deiana, di Selargius più, e Mario Tuveri di Obiettivo Comune. «Voto favorevole perché ritengo che, senza rincari nella Tari, sia stato raggiunto un risultato nell’interesse dei cittadini», il commento di Tuveri. «Ora occorre però accelerare sull’introduzione di un sistema di raccolta che consenta ai selargini di pagare il tributo in base ai rifiuti prodotti, la cosiddetta tariffa puntuale prevista nell’attuale appalto».

Obiettivi per i prossimi mesi: migliorare il recupero dell’evasione che si concentra nella tassa sui rifiuti, e la raccolta differenziata. «Aver raggiunto il 79,95 per cento è già un buon risultato», sottolinea l’assessore, «ma superare la soglia dell’80 significa avere un contributo decisamente più importante e bollette più leggere per tutti».

