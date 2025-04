Rifiuti, quattro offerte sul tavolo del Comune 

Ci siamo. Ieri si sono aperte le buste per assegnare il nuovo bando (da sette anni più uno, più un eventuale altro) per la gestione dei rifiuti, scaduto lo scorso 30 settembre. Siamo, dunque, ai titoli di testa, la giornata di ieri infatti rappresenta il primo momento decisivo in vista dell’assegnazione dell’appalto più importante dell’amministrazione che vale complessivamente 380 milioni di euro. Il bando è europeo ma alla manifestazione di interesse hanno partecipato solo cordate o imprese italiane. Alla fine sul tavolo del Comune sono arrivate quattro offerte: c’è quella di De Vizia ed Econord, naturalmente, che insieme gestiscono l’attuale appalto (in proroga fino all’assegnazione del nuovo servizio, non prima della fine del 2025 e comunque non oltre la primavera del 2026), e poi quelle di Cristorforo (una rete temporanea di imprese di Firenze), l’impresa Sangalli Giancarlo (srl di Monza), e la Teknoservice (srl che ha sede in Piemonte).

I termini

Dopo l’apertura delle buste, comincia adesso il lavoro della commissione aggiudicatarie che avrà cinque mesi di tempo (ma non è detto che li utilizzi tutti) per fare le valutazioni: intanto quelle tecniche e formali (cioè la verifica del rispetto di tutti i requisiti indicati dal bando) e poi quelle di merito, tenendo presente che il criterio scelto per l’assegnazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente all’aggiudicazione, scatteranno i termini per gli eventuali ricorsi: trenta giorni di tempo se una delle società o delle reti di impresa dovesse ritenere illegittima la propria esclusione.

Le novità

Con la nuova gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti l’amministrazione si pone diversi obiettivi: tutela dell’ambiente, pulizia della città, creazione di un’economia dei rifiuti (per i quali il Comune incassa 2,5 milioni di euro). «Una delle novità più eclatanti riguarda il lavaggio ordinario dei marciapiedi di tutti i quartieri e delle strade del centro storico dove non ci sono i marciapiedi», sottolinea l’assessora all’Ecologia Urbana Luisa Giua Marassi. «Lavaggio che verrà fatto con pompa ad acqua e macchinari nuovi». A onore del vero, l’amministrazione, l’estate scorsa, appena insediata, aveva cominciato con i lavaggi. Ripetuti poi tra dicembre e gennaio, in occasione delle festività. Poi erano finiti i soldi e il servizio, aggiuntivo rispetto all’appalto, era stato sospeso. «Ma adesso ripartiremo», assicura l’assessora. «Rispetto al vecchio appalto verranno incrementati i lavaggi di piazze, porti e aree mercatali», sarà introdotto «lo spazzamento quotidiano manuale e meccanizzato di arciapiedi e piazze e lo svuotamento quotidiano dei cestini e, per i soggetti fragili, la possibilità di conferire i panni all’interno del mastello del secco», spiega ancora l’assessora. Novità anche per i mastelli: in futuro, infatti, «le abitazioni con due o più unità potranno richiedere», non è un obbligo, «il mastello condominiale. Lo scopo», spiega ancora la titolare dell’Ecologia urbana, «è quello di evitare di riempire i marciapiedi con i piccoli mastelli», come avviene oggi in diversi quartieri. E siccome nella gestione dei rifiuti non sbagliano solo i cittadini ma anche il gestore, stavolta il Comune si mette al riparo e prevede nuovi sistemi di controllo delle attività svolte dal gestore, con un sistema di performance minime da realizzare. «in più», conclude l’assessora, «abbiamo previsto clausole di flessibilità del servizio che disciplinano la possibilità di un incremento o una riduzione di servizi, in base alle esigenze della città, compresi nella misura del 20%». Rispetto alla previsione di legge, che fa salva la possibilità di rimodulare le clausole contrattuali fino al 20% del costo complessivo del servizio, in futuro grazie alla previsione dell’amministrazione questa possibilità non dovrà essere più contrattata volta per volta.

