Rifiuti, quattro milioni per cinque anni 

Affidato il nuovo servizio di gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana. Resterà in vigore per cinque anni ed è stato appalto al Consorzio Cisa per i Comuni di Villasor , Monastir , Nuraminis e Samatzai . Il costo complessivo è di 9,4 milioni di euro, la fetta più grossa riguarda Villasor (4 milioni e 354mila euro) per la gestione dell’appalto fino al 30 giugno 2029, con la possibilità di rinnovare per un altro anno. Villasor dovrà affrontare una spesa annua di 967mila euro corrispondente a un canone mensile di 80mila euro. Una cifra considerevole che si rifà, tra gli altri fattori, al numero di abitanti del Comune, più di 6500, e dei «servizi connessi compreso il nucleo Aeroporto Militare-Demanio Stato». Da tenere in considerazione che il Comune si dovrà poi «adeguare gli impegni di spesa in aumento o diminuzione in sede esecuzione delle forniture, e sugli aggiornamenti Istat stabiliti per contratto».

L’amministrazione

Il sindaco Massimo Pinna spiega meglio: «Si tratta di un impegno di spesa pluriennale. La scelta di affidare l’appalto al Cisa era un atto formale già in programma che abbiamo portato avanti con l’approvazione del bilancio e un nuovo corso del servizio, già partito anche prima di questo atto ufficiale per ragioni di continuità».

Diversi i motivi per cui Villasor paga più degli altri Comuni, tra cui il fatto che il territorio sorrese è ampio. «Siamo un territorio grande e abbiamo anche tanti abitanti», riprende il sindaco. «É normale che il Comune paghi queste cifre per un servizio più importante. Ricordiamo che tutti la gestione dei rifiuti nel territorio sorrese è di competenza dello stesso Comune anche per quanto riguarda l’aeroporto militare a la scuola di volo della Leonardo, che comunque non sono esentate dal pagamento delle tariffe».

Il servizio

Qualche novità nel futuro della gestione dei rifiuti è prevista nell’appalto: «La volontà è quella di migliorare sempre di più il servizio per i cittadini. Tra le esigenze del nostro territorio c’è quella di avere i nuovi mastelli e questo bando lo prevede. Quelli attuali sono vecchi, hanno almeno 10 anni, ma potrebbero averne anche 15, perché che io ricordi non sono stati mai cambiati e risalgono al primo appalto della raccolta differenziata in paese. Come ho detto anche questo è previsto in questo nuovo corso».

RIPRODUZIONE RISERVATA