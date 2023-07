Rifiuti, protestano i residenti 

Un solo passaggio quindicinale invece che settimanale. La novità, che riguarda il ritiro della frazione “secco- indifferenziato” dei rifiuti, scatena le proteste fra gli utenti di Serramanna e degli altri centri dell’unione dei Comuni della zona.

La protesta

«Di questo passo per il ritiro del secco passeranno una volta la mese». «Non basterebbe neanche un passaggio alla settimana, ora il ritiro del secco sarà ogni quindici giorni». «Per tutto l’inverno il secco è stato ritirato settimanalmente, ora che è arrivata l’estate dovremo tenere i rifiuti in casa per quindici giorni: l’odore della spazzatura sarà una meraviglia», sono alcune delle voci, critiche, che arrivano dai cittadini, indignati per il cambio di rotta nella raccolta differenziata dei rifiuti dal primo luglio e che spaventa, soprattutto, chi vive con anziani e bambini utilizzatori di pannoloni e pannolini. «Dovremo tenerli 15 giorni in casa?». Alla domanda risponde il sindaco Gabriele Littera: «In questo caso è previsto il ritiro, dedicato, a domicilio dei cosiddetti “tessili sanitari” il martedì, giovedì e sabato. Basta farne richiesta e il servizio verrà attivato, senza alcun costo aggiuntivo. Ridurre la cadenza dei passaggi per il ritiro del secco da una volta alla settimana a 14 giorni è ormai normalità in centinaia di Comuni che ambiscono ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, e di conseguenza ridurre o anche non aumentare la Tari per cittadini e imprese».

Il servizio

Ad aprile scorso il Consiglio comunale aveva deliberato la conferma delle tariffe Tari in vigore nel 2022 per il 2023. Il dibattito non aveva escluso ritocchi in corsa, in mancanza di nuovi dati sul costo del servizio passato, per effetto del nuovo mega appalto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano ( Serramanna , Pabillonis , San Gavino , Samassi e Serrenti ), dalla Sangermano alla Formula Ambiente.

Il nuovo servizio nella prima parte del 2023 è stato caratterizzato da qualche disagio (mancato ritiro dei rifiuti nelle case sparse e disservizi nei conferimenti all’ecocentro). «Stiamo progressivamente andando a regime, e in queste settimane è previsto anche il raddoppio dei turni di spazzamento. Da questa settimana è anche ripreso il conferimento di organico e verde al centro di compostaggio del Consorzio Cisa»”, rassicura il sindaco. «L’ecocentro? Con qualche cassone in aggiunta, dovrebbe funzionare a dovere».

