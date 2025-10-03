«Rifiuti, promossa la differenziata ma non il resto» 

La gestione del servizio di igiene urbana a Sinnai è arrivata a metà mandato: un percorso di tre anni e mezzo (su sette dati in appalto). Il tema è stato portato in Consiglio comunale dalla minoranza con la relazione del consigliere di Roberto Loi arricchita anche da un dossier di fotografie sul tema, scattate quest’anno nelle strade e nelle piazze dove nel frattempo si è comunque intervenuti con i lavori programmati.

«Un dossier – ha detto Loi- realizzato con il consigliere Aldo Lobina nel quale si evidenziano criticità legate allo spazzamento delle strade, alla pulizia delle caditoie e al diserbo delle erbacce». Positivo invece il giudizio sulla raccolta “Porta a porta” finora garantito. «In ogni caso - hanno specificato Loi e Lobina – non siamo qui per criticare, ma per cercare soluzioni in collaborazione anche con la maggioranza: il contratto sul servizio può essere rivisitato e corretto».

Aurora Cappai ha parlato «della necessità di non fermarsi, ma di cercare sempre di fare meglio». Paride Casula ha detto che «l’amministrazione comunale deve controllare il rispetto degli impegni contrattuali presi a suo tempo». Per Walter Zucca, «sul tema è necessaria una concreta programmazione da parte del Comune».

Le criticità non sono state negate dalla maggioranza che rivendica però risultati positivi. Giacinta Porceddu ha parlato «di strategie concrete, della soluzione studiata nella raccolta dei rifiuti nelle borgate sulla vecchia Orientale sarda. Ben venga anche la collaborazione con la minoranza».

Sono seguiti anche gli interventi di Ruben Tremulo, Marco Floris, Paolo Usai e della sindaca Barbara Pusceddu. «Con la Cosir ci siamo sempre confrontati. A breve – dice la sindaca - aprirà l’ecocentro di Solanas. Partirà anche il servizio di manutenzione del verde. Ben venga la collaborazione con l’opposizione». La Cosir, dal suo canto, dice «di non essere a conoscenza di problematiche sui servizi. Possiamo certamente evidenziare che tutte le attività, fatte di concerto con la Dec, risultano essere conformi al contratto d’appalto nel periodo estivo appena decorso». (r. s.)

