Rifiuti, presto il nuovo appalto 

In vista della scadenza dell’attuale appalto di igiene urbana previsto per il prossimo agosto, e in previsione del nuovo, l'amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu, ha deciso di predisporre un questionario.

«Permetterà di coinvolgere i cittadini nella predisposizione del nuovo appalto - spiega Camilla Melis, assessora all'Ambiente -vogliamo che sia un servizio funzionale, che risponda ai bisogni degli utenti, per questo motivo abbiamo necessità di conoscere quali siano le loro esigenze e di valutarle, per migliorare e potenziare il servizio».

La gestione in scandenza, dall'autunno 2018, ha permesso di raggiungere percentuali oltre l'80 per cento di raccolta differenziata, consentendo al Comune di ricevere il premio di “Comune Rifiuti Free” e di “Comune Riciclone”. Risultati che hanno portato un beneficio economico, visto che grazie alla percentuale raggiunta è stato dimezzato il costo di smaltimento del secco indifferenziato con un risparmio di circa 30 mila euro. «Nel corso della gestione – fa sapere la sindaca Elvira Usai, anche su segnalazione dei cittadini, sono state evidenziate alcune criticità che contiamo di risolvere: si tratta nello specifico di servizi ricompresi nell’appalto, come quello del diserbo, che occorre potenziare». (f. m.)

