Rifiuti post alluvione e polemiche 

L’alluvione del 26 e 27 ottobre ha devastato la zona artigianale di San Gavino, sede di almeno 40 aziende di piccole e medie dimensioni e non mancano le polemiche per la tardiva raccolta dei rifiuti, iniziata solo ieri mattina.

Sotto accusa

Duro attacco da parte del gruppo di minoranza “San Gavino al centro”, di cui fanno parte i consiglieri Angela Canargiu e Nicola Ennas: «Per più di 15 giorni sono rimasti a bordo strada i rifiuti giustamente portati fuori dalle numerose attività che hanno visto i loro luoghi di lavoro pieni d’acqua. Non c’è stata alcuna gestione della situazione, cosa che noi abbiamo sollecitato con una comunicazione. In questi casi il sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti per gestire un ritiro straordinario». Per la minoranza la situazione è di estrema urgenza: «Bisogna ridare decoro alla zona – aggiunge Nicola Ennas – e mettere in sicurezza gli stessi rifiuti onde evitare che possano essere trascinati anche dalle future piogge. Inoltre ci sono molte situazioni critiche come lo stato attuale del rio Pardu, dove le canne e i detriti diventano ostacolo al deflusso delle acque: la pulizia fatta è sommaria e poco efficace. È tempo di agire e di prendersi le responsabilità ed essere efficaci nelle scelte».

Le imprese

Ad attendere il ritiro per giorni sono stati gli imprenditori: «Nella nostra azienda – spiega Nicola Garofano – i rifiuti sono stati portati via ieri». Ma non è questo il solo problema. Fabio Cinus, che gestisce l’azienda storica di famiglia con la sorella Graziella, spiega: «L’alluvione ci ha creato danni per almeno 500mila euro e ci impedisce di lavorare al pieno delle nostre possibilità. È stata danneggiata la centralina di un camion e ci vorranno almeno 10mila euro per ripararlo. C’è anche la questione dei rifiuti, che da ieri sono stati portati via in parte, ma abbiamo bisogno di aiuti concreti da parte della Regione: abbiamo le cambiali da pagare e al momento non c’è stata nessuna sospensiva per il pagamento delle tasse. Già nel 2013 abbiamo subito il ciclone Cleopatra. In queste settimane gli amministratori, a partire dal sindaco, non si sono visti».

Il Comune

Ma il primo cittadino Stefano Altea replica alle accuse: «Fin dai primo giorno l'amministrazione si è adoperata per attivare le procedure per la gestione dei rifiuti derivanti dall'alluvione. Da ieri è iniziato il ritiro sulla base delle schede compilate e trasmesse al gestore. Le tempistiche sono legate ai problemi dei centri di conferimento che hanno dato la disponibilità per questa settimana. Le fantasiose soluzioni avanzate dagli ex amministratori dimostrano quanto non siano a conoscenza degli strumenti normativi».

